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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 16:51

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray, bir hafta içinde iki kupa aldı. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe'de ise gündem Başkan Ali Koç'un görevi bırakmama ısrarıydı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?

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1. Güzel ironi 😁

1. Güzel ironi 😁
twitter.com

2. Futbola biraz ara

2. Futbola biraz ara
twitter.com

3. Her Galatasaraylının hayaliymiş

3. Her Galatasaraylının hayaliymiş
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5. Toplantılar herkesin derdi 🥲

5. Toplantılar herkesin derdi 🥲
twitter.com
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6. Galiba

6. Galiba
twitter.com

7. Yalçın Çetin 2 😂

7. Yalçın Çetin 2 😂
twitter.com

8. 😂 😂

8. 😂 😂
twitter.com

9. Her takım taraftarının keşke böyle dertleri olsa 😬

9. Her takım taraftarının keşke böyle dertleri olsa 😬
twitter.com

10. Çok doğru tespit 😆

10. Çok doğru tespit 😆
twitter.com
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11. Eğlenmeyi biliyorlar 😂

11. Eğlenmeyi biliyorlar 😂
twitter.com

12. Hakemlerimiz yine müthişti (!)

12. Hakemlerimiz yine müthişti (!)
twitter.com

13. Kupa klasiği

13. Kupa klasiği
twitter.com

14. Geçmiş olsun

15. Fenerbahçe'de kaos bitmiyor

15. Fenerbahçe'de kaos bitmiyor
twitter.com
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16. Geleceği görmüş yıl 2015, dinleyin artık şu taraftarı scout ekipleri

17. Muhtemel tablo

17. Muhtemel tablo
twitter.com

18. 😂😂

19. Sahanın dışına çıktı konu artık

19. Sahanın dışına çıktı konu artık
twitter.com

20. Kimse anlam veremedi

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21. Rakiplerin bile cevabını merak ettiği soru: Osimhen kalacak mı?

22. Yerinde durmadı 😂

23. Instagram'a da hikayeler özelliği 2016'da gelmiş...

23. Instagram'a da hikayeler özelliği 2016'da gelmiş...
twitter.com

24. Doğru 😬

25. Olabilir mi? Olabilir 😂

25. Olabilir mi? Olabilir 😂
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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