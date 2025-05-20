Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray, bir hafta içinde iki kupa aldı. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe'de ise gündem Başkan Ali Koç'un görevi bırakmama ısrarıydı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?
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1. Güzel ironi 😁
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2. Futbola biraz ara
3. Her Galatasaraylının hayaliymiş
4.
5. Toplantılar herkesin derdi 🥲
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6. Galiba
7. Yalçın Çetin 2 😂
8. 😂 😂
9. Her takım taraftarının keşke böyle dertleri olsa 😬
10. Çok doğru tespit 😆
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11. Eğlenmeyi biliyorlar 😂
12. Hakemlerimiz yine müthişti (!)
13. Kupa klasiği
15. Fenerbahçe'de kaos bitmiyor
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17. Muhtemel tablo
19. Sahanın dışına çıktı konu artık
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23. Instagram'a da hikayeler özelliği 2016'da gelmiş...
25. Olabilir mi? Olabilir 😂
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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