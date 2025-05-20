Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Geride bıraktığımız haftada spor dünyasının gündeminde her zaman olduğu gibi futbol ön plandaydı. Galatasaray, bir hafta içinde iki kupa aldı. Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Fenerbahçe'de ise gündem Başkan Ali Koç'un görevi bırakmama ısrarıydı. Bakalım kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla yaşananlara renk katmış?