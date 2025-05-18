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Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!

Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 15:33

Haziran ayının sonunda Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile olan sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo için İngiltere basınından Türkiye iddiası geldi. Mirror, Portekizli yıldızın Süper Lig'de Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. İddiaya sebep olan konu ise siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Ronaldo ile United'ta beraber çalışmış olması.

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Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceği belirsiz

Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceği belirsiz

2022-2023 sezonunun ortasında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'da futbol yaşamını sürdürme kararı alan Ronaldo, Al Nassr ile tarihi bir kontrat imzalamış ve dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olmaya devam etmişti.

Ancak 2024-2025 sezonunu noktalarken Portekizli yıldız şu an için takımıyla yeni bir sözleşme imzalamadı. Ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialar hızla artmaya başladı.

Ronaldo için 5 seçenekten biri Beşiktaş

Ronaldo için 5 seçenekten biri Beşiktaş

İngiltere'den Mirror’ın haberine göre Cristiano Ronaldo’nun kariyerine devam edebileceği beş kulüp arasında Beşiktaş da yer alıyor. Haberde, efsane futbolcunun 2021 yazında Juventus’tan ayrılarak Manchester United’a döndüğü ve o dönemde takımın başında Ole Gunnar Solskjaer’in bulunduğu hatırlatıldı. Ronaldo’nun Solskjaer yönetiminde takımın en golcü ismi olduğu vurgulanırken, ikilinin Beşiktaş’ta yeniden buluşma ihtimalinin cazip görünebileceği belirtildi. Ancak transferin mali boyutunun ciddi bir engel oluşturduğu da dikkat çekiyor.

Ronaldo ile gündeme gelen diğer takımlar;

  • Sporting Lizbon

  • Al Ahli

  • Los Angeles FC

  • Chelsea

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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