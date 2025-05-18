Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!

2022-2023 sezonunun ortasında sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'da futbol yaşamını sürdürme kararı alan Ronaldo, Al Nassr ile tarihi bir kontrat imzalamış ve dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olmaya devam etmişti.

Ancak 2024-2025 sezonunu noktalarken Portekizli yıldız şu an için takımıyla yeni bir sözleşme imzalamadı. Ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialar hızla artmaya başladı.