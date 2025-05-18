Ole Etkisi: Cristiano Ronaldo'nun Yeni Durağı Beşiktaş Olabilir!
Haziran ayının sonunda Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile olan sözleşmesi bitecek olan Cristiano Ronaldo için İngiltere basınından Türkiye iddiası geldi. Mirror, Portekizli yıldızın Süper Lig'de Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. İddiaya sebep olan konu ise siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in Ronaldo ile United'ta beraber çalışmış olması.
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Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceği belirsiz
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Ronaldo için 5 seçenekten biri Beşiktaş
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