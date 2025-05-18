Eda Erdem Eski Takım Arkadaşı Kim'in Vedasına Dayanamadı
Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, voleybol dünyasının yıldız isimlerinden Kim Yeon Koung ile Güney Kore'de buluştu. Ülkemizde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe formaları giyen Koung'un veda maçında parkeye çıkan Erdem, oldukça duygusal anları yaşadı.
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Eda Erdem ve Kim Yeon Koung, 8 yıl sonra ilk kez aynı takıma yer aldı
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Erdem ve Kim, maç öncesinde yıllar önce verdiği pozu tekrar verdi 👇
Erdem, Koung'un annesi ile fotoğraf çekilirken de gözyaşlarını tutamadı
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