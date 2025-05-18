Eda Erdem Eski Takım Arkadaşı Kim'in Vedasına Dayanamadı

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, voleybol dünyasının yıldız isimlerinden Kim Yeon Koung ile Güney Kore'de buluştu. Ülkemizde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe formaları giyen Koung'un veda maçında parkeye çıkan Erdem, oldukça duygusal anları yaşadı.