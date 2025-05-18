onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Eda Erdem Eski Takım Arkadaşı Kim'in Vedasına Dayanamadı

Eda Erdem Eski Takım Arkadaşı Kim'in Vedasına Dayanamadı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 13:47

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, voleybol dünyasının yıldız isimlerinden Kim Yeon Koung ile Güney Kore'de buluştu. Ülkemizde Eczacıbaşı ve Fenerbahçe formaları giyen Koung'un veda maçında parkeye çıkan Erdem, oldukça duygusal anları yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eda Erdem ve Kim Yeon Koung, 8 yıl sonra ilk kez aynı takıma yer aldı

Eda Erdem ve Kim Yeon Koung, 8 yıl sonra ilk kez aynı takıma yer aldı

Geçtiğimiz günlerde voleybol kariyerine nokta koyan Güney Koreli yıldız isim Kim Yeon Koung, ülkesinde All Star maçı düzenleme kararı almış ve Türkiye'den iki arkadaşını, Meliha Diken ve Eda Erdem'i bu maça davet etmişti.

Erdem ve Kim, maç öncesinde yıllar önce verdiği pozu tekrar verdi 👇

Erdem, Koung'un annesi ile fotoğraf çekilirken de gözyaşlarını tutamadı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın