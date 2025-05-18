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Icardi Sahneye Çıkıyor: China Suarez Haberi Verdi

Icardi Sahneye Çıkıyor: China Suarez Haberi Verdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 11:46

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman döneceği merak konusuydu. Arjantinli futbolcunun nişanlısı China Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a geldiklerini duyurdu.

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Kutlamalar için İstanbul'a geldi

Kutlamalar için İstanbul'a geldi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk maçını yerinden takip edecek. Ülkesi Arjantin'de olan yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübünün 25. şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul'a geldi.

*Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam (18 Mayıs Pazar) saat 19'da Kayserispor'u konuk edecek Cimbom, sahadan bir puanla ayrıldığı takdirde kupaya uzanacak.

China Suarez paylaştı

China Suarez paylaştı

Arjantinli yıldızın nişanlısı Suarez, sosyal medya hesabından 'Günaydın İstanbul' notuyla uçaktan bir paylaşım yaptı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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