Icardi Sahneye Çıkıyor: China Suarez Haberi Verdi

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk maçını yerinden takip edecek. Ülkesi Arjantin'de olan yıldız golcü, sarı-kırmızılı kulübünün 25. şampiyonluğunu kutlamak için İstanbul'a geldi.

*Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam (18 Mayıs Pazar) saat 19'da Kayserispor'u konuk edecek Cimbom, sahadan bir puanla ayrıldığı takdirde kupaya uzanacak.