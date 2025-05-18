Icardi Sahneye Çıkıyor: China Suarez Haberi Verdi
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından antrenmanlara başlayan Mauro Icardi'nin Türkiye'ye ne zaman döneceği merak konusuydu. Arjantinli futbolcunun nişanlısı China Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'a geldiklerini duyurdu.
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Kutlamalar için İstanbul'a geldi
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China Suarez paylaştı
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