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Ronaldo Hayranı Olsanız Bile Messi'nin Bu Dediklerine Hak Vereceksiniz

Ronaldo Hayranı Olsanız Bile Messi'nin Bu Dediklerine Hak Vereceksiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 10:51

Futbolda her geçen gün yeni isimler sahneye çıksa da, doksan dakikalık oyunun hafızalara kazınan iki efsane ismi var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Avrupa kariyerlerine nokta koyana dek futbolseverlere gerçek rekabetin ne demek olduğunu gösteren yıldız oyuncular, çıtayı öyle bir seviyeye taşıdı ki, artık neyle karşılaşsak tam anlamıyla tatmin etmiyor. Fransa basınından L'Équipe'e konuşan Messi de verdiği röportajda bu konuya değindi.

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"Büyük bir takdiri hak ediyoruz"

Gözler 2026 Dünya Kupası'nda

Gözler 2026 Dünya Kupası'nda

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığıyla düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Messi ve Ronaldo'nun birlikte sahne aldığı son büyük turnuva olması bekleniyor. Turnuvada ilk maç 11 Haziran 2026'da oynanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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