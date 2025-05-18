Ronaldo Hayranı Olsanız Bile Messi'nin Bu Dediklerine Hak Vereceksiniz

Futbolda her geçen gün yeni isimler sahneye çıksa da, doksan dakikalık oyunun hafızalara kazınan iki efsane ismi var: Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Avrupa kariyerlerine nokta koyana dek futbolseverlere gerçek rekabetin ne demek olduğunu gösteren yıldız oyuncular, çıtayı öyle bir seviyeye taşıdı ki, artık neyle karşılaşsak tam anlamıyla tatmin etmiyor. Fransa basınından L'Équipe'e konuşan Messi de verdiği röportajda bu konuya değindi.