Fenerbahçe'den Ali Koç Hakkındaki İddiaya Yalanlama
Fenerbahçe, gazeteci Tahir Kum’un canlı yayında dile getirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un dernek bastığı yönündeki iddiayı yalanladı.
Kum, TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında, Ali Koç’un seçim için imza toplayan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek üyeleri tehdit ettiğini öne sürmüştü.
Sarı-lacivertli kulüp ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini vurguladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi, sarı-lacivertli kulüp iddiayı yalandı
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇
Gazeteci Tahir Kum'un sosyal medya hesabından paylaştığı iddia 👇
Can Gebetaş'ın Stüdyoda Futbol programına yaptığı açıklama 👇
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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın açıklamaları 👇
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