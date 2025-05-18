Fenerbahçe'den Ali Koç Hakkındaki İddiaya Yalanlama

'Bu olay ya da vaka yaşanmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla itibar suikastine uğramış durumdayız. Sayın Tahir Kum'un yaptığı 'basma' şeklinde ithamlar kesinlikle doğru değildir. Sayın Başkan Ali Koç, kulüpten çıktık ve yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönüllüleri de vardı başkan, 'Buraya bir uğrayalım' dedi ve dernekte üst kata çıktık. Orada dernek başkanı Emrah Tunay'da vardı. Ali Koç, Emrah beye 'Çok genç görünüyorsunuz' dedi ve derneği gezmek istedi. Yaklaşık 10-15 dakikalık sohbetin ardından dernek başkanı Emrah Tunay bizi çıkışa kadar uğurladı ve elimizi sıktı sonrasında da oradan ayrıldık.'