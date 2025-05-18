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Fenerbahçe'den Ali Koç Hakkındaki İddiaya Yalanlama

Fenerbahçe'den Ali Koç Hakkındaki İddiaya Yalanlama

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.05.2025 - 09:01

Fenerbahçe, gazeteci Tahir Kum’un canlı yayında dile getirdiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç’un dernek bastığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Kum, TGRT Haber’de yayınlanan Stüdyoda Futbol programında, Ali Koç’un seçim için imza toplayan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne giderek üyeleri tehdit ettiğini öne sürmüştü.

Sarı-lacivertli kulüp ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunun yanıltılmaması gerektiğini vurguladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi, sarı-lacivertli kulüp iddiayı yalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dernek bastığı iddia edildi, sarı-lacivertli kulüp iddiayı yalandı

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe taraftarı, yönetimiyle ters düşmüştü. Sarı-lacivertliler, başkanları Ali Koç'un görevi bırakması ve seçime gitmek için imza toplamaya başlamıştı. 

Koç'un, 17  Mayıs Cumartesi gecesi Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gittiği ortaya çıktı. 

Gazeteci Tahir Kum, 'Koç dernek üyelerini tehdit etti' iddiasında bulundu. Fenerbahçe'den konuya dair açıklama geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇

Fenerbahçe'den yapılan açıklama 👇
twitter.com

'Zorunlu Açıklama

Bugün akşam saatlerinde Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin stadımızın hemen karşısındaki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne yapmış olduğu ziyaret ile ilgili ortaya atılan iddialar tamamen yalan ve maksatlıdır. 

Bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'

Gazeteci Tahir Kum'un sosyal medya hesabından paylaştığı iddia 👇

Gazeteci Tahir Kum'un sosyal medya hesabından paylaştığı iddia 👇
twitter.com

'Az önce aldığım bilgi

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Gönüllüler Derneği’ni basmış…'

Kum'un canlı yayındaki sözleri 👇

Can Gebetaş'ın Stüdyoda Futbol programına yaptığı açıklama 👇

Can Gebetaş'ın Stüdyoda Futbol programına yaptığı açıklama 👇

'Bu olay ya da vaka yaşanmadı. Sosyal medya üzerinden yapılan manipülasyonla itibar suikastine uğramış durumdayız. Sayın Tahir Kum'un yaptığı 'basma' şeklinde ithamlar kesinlikle doğru değildir. Sayın Başkan Ali Koç, kulüpten çıktık ve yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönüllüleri de vardı başkan, 'Buraya bir uğrayalım' dedi ve dernekte üst kata çıktık. Orada dernek başkanı Emrah Tunay'da vardı. Ali Koç, Emrah beye 'Çok genç görünüyorsunuz' dedi ve derneği gezmek istedi. Yaklaşık 10-15 dakikalık sohbetin ardından dernek başkanı Emrah Tunay bizi çıkışa kadar uğurladı ve elimizi sıktı sonrasında da oradan ayrıldık.'

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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın açıklamaları 👇

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın açıklamaları 👇
twitter.com

Bu akşam geç saatlerde Başkan Ali Koç, yöneticiler Burak Kızılhan ve Can Gebetaş’la birlikte Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’ne geldiler. Yaşananlarla ilgili sosyal medyada ciddi manada bilgi kirliliği oluştuğunu gözlemliyoruz. Derneğimize Başkan Koç’un gelişi ve yaşananlar konusunda biz gerekli açıklamaları gün içinde yapacağız. Manipülasyonlara ve algı yönetimine itibar edilmemesini rica ederiz.

twitter.com

'Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına tekrar ediyorum;

Kulübümüzün ve Futbol AŞ yöneticisi Can GEBETAŞ’ın yaptığı açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları bugün gün içinde detaylı paylaşacağız.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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futboltopu20

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michael.elende

Yarın akşam da Aziz Yıldırım’ın evini basar 😅