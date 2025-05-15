Dries Mertens'in Eşi Katrin Kerkhofs'un Paylaşımını Görmelisiniz
Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Trabzonspor'la Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası final mücadelesini yerinden takip etti. Kerkhofs, karşılaşmaya yedek başlayan eşinin oyuna girmek için ısındığı anları eğlenceli bir notla Instagram hesabından paylaştı.
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"Maçını izlemeye geldim ama o da maçı izliyor" dedi 😂
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