Dries Mertens'in Eşi Katrin Kerkhofs'un Paylaşımını Görmelisiniz

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Trabzonspor'la Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası final mücadelesini yerinden takip etti. Kerkhofs, karşılaşmaya yedek başlayan eşinin oyuna girmek için ısındığı anları eğlenceli bir notla Instagram hesabından paylaştı.