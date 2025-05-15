onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Dries Mertens'in Eşi Katrin Kerkhofs'un Paylaşımını Görmelisiniz

Dries Mertens'in Eşi Katrin Kerkhofs'un Paylaşımını Görmelisiniz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.05.2025 - 15:47

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Trabzonspor'la Gaziantep'te oynanan Türkiye Kupası final mücadelesini yerinden takip etti. Kerkhofs, karşılaşmaya yedek başlayan eşinin oyuna girmek için ısındığı anları eğlenceli bir notla Instagram hesabından paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Maçını izlemeye geldim ama o da maçı izliyor" dedi 😂

İtalya'ya dönecekleri gündemde

İtalya'ya dönecekleri gündemde

Geçtiğimiz günlerde Mertens ve ailesinin İtalya'ya dönem kararı aldığı iddia edilmişti. Çiftin İstanbul'dan mobilya baktığı hatta eşyaların İtalya'daki yeni eve gittiği belirtilmişti.

*Mertens, 2022-2023 sezonunun başında İtalya Seri A ekibi Napoli'deki 9 senelik kariyerini noktalayıp Galatasaray'a imza atmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın