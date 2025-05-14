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Sezonun İlk Kupasını Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Sezonun İlk Kupasını Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.05.2025 - 23:56

Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da taraftarlar, hem teknik direktörleri Okan Buruk'un oynattığı oyundan hem de futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun kaldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada takımlarına övgüler yağdırdı.

Maçın detayları 👇

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Taraftarların zafere dair bazı sosyal medya paylaşımları 👇

Taraftarların zafere dair bazı sosyal medya paylaşımları 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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mustafa metli

nalet olsun bu trt ye maç özetlerini vermez ispanya ligini verir Galatasaray kupa kazanır italya kupasını verir