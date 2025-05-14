Sezonun İlk Kupasını Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler

Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da taraftarlar, hem teknik direktörleri Okan Buruk'un oynattığı oyundan hem de futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun kaldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada takımlarına övgüler yağdırdı.