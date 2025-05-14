Sezonun İlk Kupasını Alan Galatasaray'a Taraftarından Tepkiler
Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da taraftarlar, hem teknik direktörleri Okan Buruk'un oynattığı oyundan hem de futbolcularının mücadelesinden oldukça memnun kaldı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medyada takımlarına övgüler yağdırdı.
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Taraftarların zafere dair bazı sosyal medya paylaşımları 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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nalet olsun bu trt ye maç özetlerini vermez ispanya ligini verir Galatasaray kupa kazanır italya kupasını verir