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Beşiktaş Taraftarından Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlama Planına Tepki

Beşiktaş Taraftarından Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlama Planına Tepki

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 21:01

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çok yakın olan Galatasaray'da gündem şampiyonluk kutlamaları. Sarı-kırmızılı yönetimin Yenikapı Meydanı'nda büyük bir gösteri hazırlığında olduğu iddia edilirken İstanbul Boğazı'nda da oldukça hareketli anlar yaşanacağı belirtildi.

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Gazeteci Burhan Can Terzi, gerekli izinler alındığı takdirde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'na taşıyacağını aktardı.

Gazeteci Burhan Can Terzi, gerekli izinler alındığı takdirde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'na taşıyacağını aktardı.

Terzi, sarı-kırmızılı kulübün kortej oluşturacağının bilgisini verdi.

Sosyal medyada gündem olan habere Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi . Siyah-beyazlı taraftarların konuya dair öne çıkan bazı yorumları şöyle👇🏻

Sosyal medyada gündem olan habere Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi . Siyah-beyazlı taraftarların konuya dair öne çıkan bazı yorumları şöyle👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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