Beşiktaş Taraftarından Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlama Planına Tepki
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çok yakın olan Galatasaray'da gündem şampiyonluk kutlamaları. Sarı-kırmızılı yönetimin Yenikapı Meydanı'nda büyük bir gösteri hazırlığında olduğu iddia edilirken İstanbul Boğazı'nda da oldukça hareketli anlar yaşanacağı belirtildi.
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Gazeteci Burhan Can Terzi, gerekli izinler alındığı takdirde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını İstanbul Boğazı'na taşıyacağını aktardı.
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Sosyal medyada gündem olan habere Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi . Siyah-beyazlı taraftarların konuya dair öne çıkan bazı yorumları şöyle👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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