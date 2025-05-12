Beşiktaş Taraftarından Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlama Planına Tepki

Süper Lig'de üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmaya çok yakın olan Galatasaray'da gündem şampiyonluk kutlamaları. Sarı-kırmızılı yönetimin Yenikapı Meydanı'nda büyük bir gösteri hazırlığında olduğu iddia edilirken İstanbul Boğazı'nda da oldukça hareketli anlar yaşanacağı belirtildi.