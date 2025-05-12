Wanda Nara'nın Kurnazlığına Gelen Birbirinden Komik Tespitler

21 Mart'ta Milano'da görülen davada resmi olarak birlikteliklerini noktalayan Icardi ve Wanda Nara, yine hem spor hem de magazin dünyasının gündemine oturdu. Fakat konu bu kez Icardi'ye aslında oldukça uzak.

Galatasaray, futbolcu eşlerine çiçek göndererek Anneler Günü‘nü kutladı.

Wanda Nara da kulübün kendisine de hediye gönderdiğini ima eden bir fotoğraf paylaştı.

Fakat Batuhan Terzi’nin haberine göre, kulüp Nara’ya böyle bir hediye yollamadı. Fotoğrafta yer alan kutu ve çiçeklerin, Galatasaray’ın geçmiş dönemlerde Icardi’ye özel hazırladıkları hediye olduğu öğrenildi.