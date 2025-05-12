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Wanda Nara'nın Kurnazlığına Gelen Birbirinden Komik Tespitler

Wanda Nara'nın Kurnazlığına Gelen Birbirinden Komik Tespitler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.05.2025 - 20:01

Galatasaray, Anneler Günü için futbolcularının eşlerine çiçek göndermiş, yıldız isimlerin hayat arkadaşları da kulüplerinin hediyesini ve duygusal mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Galatasaray'ın bu jesti sonrasında Icardi'nin eski eşi Wanda Nara da kıskançlık krizine girmiş olmalı ki boş durmadı, hareketiyle sosyal medyada dillere düştü.

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Geçmiş yıllardaki çiçeği yeniymiş gibi paylaştı

Geçmiş yıllardaki çiçeği yeniymiş gibi paylaştı

21 Mart'ta Milano'da görülen davada resmi olarak birlikteliklerini noktalayan Icardi ve Wanda Nara, yine hem spor hem de magazin dünyasının gündemine oturdu. Fakat konu bu kez Icardi'ye aslında oldukça uzak.

Galatasaray, futbolcu eşlerine çiçek göndererek Anneler Günü‘nü kutladı.

Wanda Nara da kulübün kendisine de hediye gönderdiğini ima eden bir fotoğraf paylaştı.

Fakat Batuhan Terzi’nin haberine göre, kulüp Nara’ya böyle bir hediye yollamadı. Fotoğrafta yer alan kutu ve çiçeklerin, Galatasaray’ın geçmiş dönemlerde Icardi’ye özel hazırladıkları hediye olduğu öğrenildi.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik 👇🏻

Nara'nın kıskançlığı sosyal medyada tiye alındı 😂

Nara'nın kıskançlığı sosyal medyada tiye alındı 😂
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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