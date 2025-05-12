Wanda Nara'nın Kurnazlığına Gelen Birbirinden Komik Tespitler
Galatasaray, Anneler Günü için futbolcularının eşlerine çiçek göndermiş, yıldız isimlerin hayat arkadaşları da kulüplerinin hediyesini ve duygusal mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Galatasaray'ın bu jesti sonrasında Icardi'nin eski eşi Wanda Nara da kıskançlık krizine girmiş olmalı ki boş durmadı, hareketiyle sosyal medyada dillere düştü.
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Geçmiş yıllardaki çiçeği yeniymiş gibi paylaştı
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Nara'nın kıskançlığı sosyal medyada tiye alındı 😂
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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