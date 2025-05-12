Her Şey Yalanmış: Wanda Nara, Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'i Kıskandırmak İsterken Rezil Oldu

Terzi, yaptığı açıklamada Galatasaray Kulübü’nün Wanda Nara’ya resmi olarak herhangi bir kit göndermediğini net bir şekilde belirtti. Yani Wanda’nın paylaşımı yalanlandı. Bu da ortalığın iyice karışmasına sebep oldu.

Kimi bu jestin yıllar öncesinden kalma olabileceğini savundu, kimi de Wanda’nın gündem olmak için bu paylaşıma sarıldığını iddia etti.

Sonuç? Galatasaray'ın eski yengesi, China Suarez’i kıskandırayım derken sosyal medyada bir kez daha olay oldu, hem de pek de hoş olmayan şekilde!