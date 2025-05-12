Her Şey Yalanmış: Wanda Nara, Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'i Kıskandırmak İsterken Rezil Oldu
Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Wanda Nara, bu kez Anneler Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle alay konusu oldu. Galatasaray’ın, sevgililere gönderdiği Anneler Günü çiçeğini China Suarez paylaştıktan sonra Wanda da boş durmadı! Eski eşini ve onun yeni sevgilisini kıskandırmak isterken, yaptığı paylaşımın yalan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada yerin dibine girdi. Yalanlama gelince olanlar oldu. “Kendi kendine çiçek mi yolladı?” diyenler mi ararsın, “China’yı kıskandırmak istedi ama beceremedi” diyenler mi… Bu çiçekli kriz resmen Wanda’nın elinde patladı!
İşte detaylar.
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Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan aşkına imza atan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini 2025’te noktalayarak olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.
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Galatasaray kulübü Anneler Günü dolayısıyla futbolcuların eş ve sevgililerine jest yapmak için çiçek ve not gönderdi.
Bu romantik jestin ardından Wanda Nara da elinde beyaz güllerle bir paylaşım yaptı.
Ve asıl bomba, gazeteci Burhan Can Terzi’den geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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