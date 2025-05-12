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Her Şey Yalanmış: Wanda Nara, Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'i Kıskandırmak İsterken Rezil Oldu

Her Şey Yalanmış: Wanda Nara, Icardi'nin Yeni Aşkı China Suarez'i Kıskandırmak İsterken Rezil Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.05.2025 - 09:56

Sosyal medyanın gündeminden hiç düşmeyen Wanda Nara, bu kez Anneler Günü’nde yaptığı bir paylaşım nedeniyle alay konusu oldu. Galatasaray’ın, sevgililere gönderdiği Anneler Günü çiçeğini China Suarez paylaştıktan sonra Wanda da boş durmadı! Eski eşini ve onun yeni sevgilisini kıskandırmak isterken, yaptığı paylaşımın yalan olduğu ortaya çıkınca sosyal medyada yerin dibine girdi. Yalanlama gelince olanlar oldu. “Kendi kendine çiçek mi yolladı?” diyenler mi ararsın, “China’yı kıskandırmak istedi ama beceremedi” diyenler mi… Bu çiçekli kriz resmen Wanda’nın elinde patladı!

İşte detaylar.

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Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan aşkına imza atan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini 2025’te noktalayarak olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Bir zamanlar futbol dünyasının en çok konuşulan aşkına imza atan Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini 2025’te noktalayarak olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Aşkları kadar ayrılıkları da sansasyonel olan çift, boşanma sonrası da magazin gündeminden hiç düşmedi. Çekişmeli velayet davaları, mal paylaşımı ve sosyal medya imalarıyla sık sık karşı karşıya gelen ikilinin arası hala buz gibi.

Wanda Nara boşanmanın ardından kendisinden yaşça küçük Arjantinli rapçi L-Gante ile çalkantılı bir ilişkiye başlamıştı. Bir barışıp bir ayrılan çift son olarak yollarını tamamen ayırdı. Öte yandan Mauro Icardi de aşk defterini hızla yeniden açtı. Yeni sevgilisi China Suarez’le ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aile tanışmaları yapıldı, yüzükler takıldı, aşk ilanları Instagram’da boy boy paylaşıldı. Icardi’nin “aşkın olayım” modunda yaşadığı bu yeni ilişki Wanda’yı fena sinirlendirmiş olacak ki devreye kıskandırma taktikleri girdi.

Galatasaray kulübü Anneler Günü dolayısıyla futbolcuların eş ve sevgililerine jest yapmak için çiçek ve not gönderdi.

Galatasaray kulübü Anneler Günü dolayısıyla futbolcuların eş ve sevgililerine jest yapmak için çiçek ve not gönderdi.

Bu isimlerden biri de Icardi’nin yeni aşkı China Suarez oldu. Suarez, gelen kırmızı gülleri ve zarif notu Instagram’dan paylaşarak “Geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” yazdı. 

Notta China için “Dünyanın en harika annelerinden biri” deniyor, kulübün ailesine katılmasından mutluluk duyulduğu vurgulanıyordu.

İşte ortalık tam burada karıştı!

Bu romantik jestin ardından Wanda Nara da elinde beyaz güllerle bir paylaşım yaptı.

Bu romantik jestin ardından Wanda Nara da elinde beyaz güllerle bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı kartta Galatasaray’ın kendisine teşekkür ettiği, emeklerinden dolayı kutladığı yazıyordu. Ancak takipçilerin gözünden bir şey kaçmadı: Bu paylaşım neden China’nın paylaşımından hemen sonra geldi? Üstelik kırmızı değil beyaz güller olması da dikkat çekti. Kullanıcılar hemen senaryoları yazdı: “Wanda kendi kendine çiçek mi gönderdi?”, “China’yı sinirlendirmek istedi ama çuvalladı”…

Ve asıl bomba, gazeteci Burhan Can Terzi’den geldi!

Ve asıl bomba, gazeteci Burhan Can Terzi’den geldi!

Terzi, yaptığı açıklamada Galatasaray Kulübü’nün Wanda Nara’ya resmi olarak herhangi bir kit göndermediğini net bir şekilde belirtti. Yani Wanda’nın paylaşımı yalanlandı. Bu da ortalığın iyice karışmasına sebep oldu. 

Kimi bu jestin yıllar öncesinden kalma olabileceğini savundu, kimi de Wanda’nın gündem olmak için bu paylaşıma sarıldığını iddia etti.

Sonuç? Galatasaray'ın eski yengesi, China Suarez’i kıskandırayım derken sosyal medyada bir kez daha olay oldu, hem de pek de hoş olmayan şekilde!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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