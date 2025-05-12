Cezaevindeki Rapçi Lvbel C5'in Serbest Bırakılması İçin Alizade'den Hem Yazılı Hem Danslı Destek Geldi!
Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Lvbel C5'in serbest bırakılması için destek veren ünlü isimlerden birisi de rapçi Alizade oldu.
Alizade, 3 paylaşımı ardı ardına sıraladı. Lvbel C5 için hem yazdı hem söyledi hem de sokakta dans etti.
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Süleyman Burak Bodur, bilinen ismiyle Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullanımına teşvik" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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Arkadaşı cezaevinde olan Alizade ise ona yaptığı paylaşımlar ile destek oldu.
Geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'ten hem anneler günü mesajı hem de cezaevindeki ilk görüntüsü gelmişti.
Bunların ardından Alizade, "Free Lvbel C5" diyerek dans ettiği bir videoyu da takipçileriyle paylaştı👇
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