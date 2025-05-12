onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cezaevindeki Rapçi Lvbel C5'in Serbest Bırakılması İçin Alizade'den Hem Yazılı Hem Danslı Destek Geldi!

Cezaevindeki Rapçi Lvbel C5'in Serbest Bırakılması İçin Alizade'den Hem Yazılı Hem Danslı Destek Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2025 - 09:00

Ünlü rapçi Lvbel C5, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Lvbel C5'in serbest bırakılması için destek veren ünlü isimlerden birisi de rapçi Alizade oldu.  

Alizade, 3 paylaşımı ardı ardına sıraladı. Lvbel C5 için hem yazdı hem söyledi hem de sokakta dans etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süleyman Burak Bodur, bilinen ismiyle Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullanımına teşvik" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Süleyman Burak Bodur, bilinen ismiyle Lvbel C5, geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullanımına teşvik" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

'10 Numara' ve 'HavHavHav' şarkılarıyla tanıdığımız Lvbel C5, son dönemlerin en çok dinlenen rapçilerindendi. Hatta kendisinin en son yayınladığı 'HavHavHav' isimli şarkı, ülkemizde müzik listelerinde başı çekerken, yurt dışında da özellikle TikTok gibi mecralarda popülerlik kazandı. 

5 Mayıs akşamında ise Süleyman Burak Bodur, ani bir haberle neye uğradığını şaşırdı. Kendisi şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Ardından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

Arkadaşı cezaevinde olan Alizade ise ona yaptığı paylaşımlar ile destek oldu.

Arkadaşı cezaevinde olan Alizade ise ona yaptığı paylaşımlar ile destek oldu.

Alizade paylaşımına, 'Özgür Lvbel C5, lütfen beni Whatsapp'tan görüntülü arasın' notunu düştü.

İkili daha yeni, 'Kahpe' isimli şarkıyı birlikte seslendirmiş ve şarkının klibinde beraber rol almıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'ten hem anneler günü mesajı hem de cezaevindeki ilk görüntüsü gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Lvbel C5'ten hem anneler günü mesajı hem de cezaevindeki ilk görüntüsü gelmişti.

Yavuz Selim Akgül'ün paylaşımını hikayesine ekleyen Alizade 'Patron' notunu düşerek cezaevindeki arkadaşını paylaştı. 

Paylaşımda, “Kardeşim herkese selam yolladı. Morali yüksek, ve sizleri çok özlemiş. Türk devletimizin adaletinden hiç şüphemiz yok. Allah’ın izniyle çok yakında aramızda olacak. Allah doğrularla beraberdir.”

@__lvbelc5'  yazıyordu.

Bunların ardından Alizade, "Free Lvbel C5" diyerek dans ettiği bir videoyu da takipçileriyle paylaştı👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın