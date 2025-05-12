Cezaevindeki Rapçi Lvbel C5'in Serbest Bırakılması İçin Alizade'den Hem Yazılı Hem Danslı Destek Geldi!

'10 Numara' ve 'HavHavHav' şarkılarıyla tanıdığımız Lvbel C5, son dönemlerin en çok dinlenen rapçilerindendi. Hatta kendisinin en son yayınladığı 'HavHavHav' isimli şarkı, ülkemizde müzik listelerinde başı çekerken, yurt dışında da özellikle TikTok gibi mecralarda popülerlik kazandı.

5 Mayıs akşamında ise Süleyman Burak Bodur, ani bir haberle neye uğradığını şaşırdı. Kendisi şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek suçlamasıyla ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Ardından tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.