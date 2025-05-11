Şevval Şahin, Hangi Takipçilerine Engel Tarifesi Uyguladığını Açıkladı!

Şeyma Subaşı ile de bir dönemler yakın dostluğu olan Şevval Şahin, eski sevgilileri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir dönem aralarını açmışlardı. İddiaya göre, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ve arkadaşları, Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a fiziksel saldırıda bulunmuş. Bu olayın ardından, Şahin ve Subaşı'nın arkadaşlığı ise sona ermişti.

Şevval Şahin'in spor yaparken paylaştığı videoların ardından, Şeyma Subaşı 'Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış...' şeklinde bir paylaşım bile yapmıştı.

Eski dostu Şeyma Subaşı'ndan hallice sosyal medyada epey aktif olan Şahin, paylaşımlarıyla göz doldurmaya ve rengarenk bir hayat yaşamaya devam ediyor.