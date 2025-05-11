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Şevval Şahin, Hangi Takipçilerine Engel Tarifesi Uyguladığını Açıkladı!

Şevval Şahin, Hangi Takipçilerine Engel Tarifesi Uyguladığını Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 21:58

2018 yılının Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla göz önünde olan bir isim biliyorsunuz. 

Şahin, sosyal medyada hangi kullanıcıları engellediğini açıkladı.

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Miss Turkey macerasının ardından yıldızı hızla parlayan Şevval Şahin'e mutlaka aşinasınızdır.

Miss Turkey macerasının ardından yıldızı hızla parlayan Şevval Şahin'e mutlaka aşinasınızdır.

Şeyma Subaşı ile de bir dönemler yakın dostluğu olan Şevval Şahin, eski sevgilileri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir dönem aralarını açmışlardı. İddiaya göre, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ve arkadaşları, Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'a fiziksel saldırıda bulunmuş. Bu olayın ardından, Şahin ve Subaşı'nın arkadaşlığı ise sona ermişti. 

Şevval Şahin'in spor yaparken paylaştığı videoların ardından, Şeyma Subaşı 'Arkadaşlar herkes spor videoları paylaşmaya başladı. Videoların çoğunda hareketler hep yanlış...' şeklinde bir paylaşım bile yapmıştı.

Eski dostu Şeyma Subaşı'ndan hallice sosyal medyada epey aktif olan Şahin, paylaşımlarıyla göz doldurmaya ve rengarenk bir hayat yaşamaya devam ediyor.

Göz önündeki ünlü isim, bir dönemlere Marcus Aral ile yaşadığı toksik diyebileceğimiz aşkla damgasını vurmuştu.

Göz önündeki ünlü isim, bir dönemlere Marcus Aral ile yaşadığı toksik diyebileceğimiz aşkla damgasını vurmuştu.

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, yaklaşık iki yıl süren bir ilişki yaşamışlardı. Aşk pozlarıyla mutlu mesut görünseler de ilişkinin arka planındaki olaylar sonradan gün yüzüne çıkmıştı. 

Haziran 2021'de Şevval Şahin, ilişkilerinin artık sağlıklı olmadığını belirterek ayrıldıklarını duyurmuştur. Şahin, '__Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hâlâ birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik.' ifadelerini kullanmıştı. Ayrılığın ardından, Şevval Şahin'in iş insanı Kerem Kamışlı ile yemek yediği bir sırada, Yiğit Marcus Aral'ın mekâna gelerek Kamışlı'yı sandalyeyle denize atması ise büyük olay olmuştu. Şahin, Aral'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını belirterek, '__Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi.' açıklamasında bulunmuştu.

Şahin,şŞimdilerde gezip keşfettiği ve partilediği yerleri, eğlenceli anlarını paylaşıyor. E haliyle, onun bu paylaşımına hayranlıkla bakanlar kadar onu eleştirenler de oluyor.

Şahin,şŞimdilerde gezip keşfettiği ve partilediği yerleri, eğlenceli anlarını paylaşıyor. E haliyle, onun bu paylaşımına hayranlıkla bakanlar kadar onu eleştirenler de oluyor.

Bu durum özelinde Şevval Şahin, 'Sosyal medyadaki yorumları takmıyorum. Çok sildiğim ve engellediğim yorumlar var. Kötü yazanlara engeli basıyorum.' diyerek kötü yoruma, profilinde yer olmadığını belirtti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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