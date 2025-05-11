Şevval Şahin, Hangi Takipçilerine Engel Tarifesi Uyguladığını Açıkladı!
2018 yılının Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla göz önünde olan bir isim biliyorsunuz.
Şahin, sosyal medyada hangi kullanıcıları engellediğini açıkladı.
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Miss Turkey macerasının ardından yıldızı hızla parlayan Şevval Şahin'e mutlaka aşinasınızdır.
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Göz önündeki ünlü isim, bir dönemlere Marcus Aral ile yaşadığı toksik diyebileceğimiz aşkla damgasını vurmuştu.
Şahin,şŞimdilerde gezip keşfettiği ve partilediği yerleri, eğlenceli anlarını paylaşıyor. E haliyle, onun bu paylaşımına hayranlıkla bakanlar kadar onu eleştirenler de oluyor.
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