Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Anneler Günü Jesti: Oğulları Fikret Hakan'la Olan Pozunu İlk Sıraya Koydu!

Çiftimiz, ilişkilerini açıkladıkları ilk andan itibaren magazin dünyasının gözdelerinden olmayı başarmıştı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. İkonik düğün fotoğrafları ayrı, Pınar Deniz'in zarafet akan gelinliği ayrı konuşulmuştu o günlerde. Bir arkadaş ortamında tanışarak başlayan bu aşk, gün geçtikçe büyümüştü.

Kaan Yıldırım'ı en son 'Kopuk' isimli dizide izlemiştik. Pınar Deniz ise 'Yargı' dizisindeki unutulmaz oyunculuk performansıyla akıllarımıza kazınsa da kendisini en son 'Aktris' isimli bir dijital platform dizisinde görmüştük.