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Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Anneler Günü Jesti: Oğulları Fikret Hakan'la Olan Pozunu İlk Sıraya Koydu!

Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Anneler Günü Jesti: Oğulları Fikret Hakan'la Olan Pozunu İlk Sıraya Koydu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 18:41

Geçtiğimiz sene dünyaevine giren ünlü çiftimiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kurdukları çekirdek aileyle en çok beğenilen ünlülerimizden. 

Minik bebekleri Fikret Hakan'ı henüz yeni kucaklarına alan Deniz ve Yıldırım, en son doğum haberiyle gündeme gelmişti. Annelik duygusunu ilk bebeğiyle tatmaya başlayan Pınar Deniz'in Anneler Günü'nü, eşi Kaan Yıldırım sosyal medya üzerinden kutladı.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden biliyorsunuz.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden biliyorsunuz.

Çiftimiz, ilişkilerini açıkladıkları ilk andan itibaren magazin dünyasının gözdelerinden olmayı başarmıştı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. İkonik düğün fotoğrafları ayrı, Pınar Deniz'in zarafet akan gelinliği ayrı konuşulmuştu o günlerde. Bir arkadaş ortamında tanışarak başlayan bu aşk, gün geçtikçe büyümüştü. 

Kaan Yıldırım'ı en son 'Kopuk' isimli dizide izlemiştik. Pınar Deniz ise 'Yargı' dizisindeki unutulmaz oyunculuk performansıyla akıllarımıza kazınsa da kendisini en son 'Aktris' isimli bir dijital platform dizisinde görmüştük.

Ünlü çiftimiz, uzun süredir beklediğimiz haberi 31 Mart 2025'te vermiş ve dünyaya nur topu gibi bir "Fikret Hakan" getirmişlerdi.

Ünlü çiftimiz, uzun süredir beklediğimiz haberi 31 Mart 2025'te vermiş ve dünyaya nur topu gibi bir "Fikret Hakan" getirmişlerdi.

Çiftin minik bebeklerine Fikret Hakan adını vermesi sosyal medyada çok konuşulmuştu ilk günlerde. 'Minicik bebeğe Fikret ismi mi verilir?' diyenler olsa da bu isme zamanla alışılmış hatta minik bebeğin adı sosyal medyada 'Fiko bebek'e çıkmıştı. 

Geçtiğimiz günlerde ünlü çift, aşklarının en özel ve daha önce hiç görmediğimiz hallerini sosyal medyalarından paylaşmıştı. O pozlar arasında Pınar Deniz'in yeni doğum yaptığı günden kalplerimizi yumuşatan bir poz da vardı.

Bu sefer duygusal paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ilk Anneler Günü'nü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

Bu sefer duygusal paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ilk Anneler Günü'nü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.

Yıldırım, paylaşımına 'Benim canlarım ❤️ Anneler gününüz kutlu olsun🙏🏻' notunu düştü. Eşi ve minik oğlunun olduğu pozu en başa koyarak jest yapan Kaan Yıldırım, annesini ve yakın çevresindeki diğer anneleri de unutmayarak onları da paylaşımın devamına ekledi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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serpil doğukan

birileri çatır çatır çatlıyor bu pozlara 🙂