Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Anneler Günü Jesti: Oğulları Fikret Hakan'la Olan Pozunu İlk Sıraya Koydu!
Geçtiğimiz sene dünyaevine giren ünlü çiftimiz Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kurdukları çekirdek aileyle en çok beğenilen ünlülerimizden.
Minik bebekleri Fikret Hakan'ı henüz yeni kucaklarına alan Deniz ve Yıldırım, en son doğum haberiyle gündeme gelmişti. Annelik duygusunu ilk bebeğiyle tatmaya başlayan Pınar Deniz'in Anneler Günü'nü, eşi Kaan Yıldırım sosyal medya üzerinden kutladı.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, son yılların en popüler oyuncu çiftlerinden biliyorsunuz.
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Ünlü çiftimiz, uzun süredir beklediğimiz haberi 31 Mart 2025'te vermiş ve dünyaya nur topu gibi bir "Fikret Hakan" getirmişlerdi.
Bu sefer duygusal paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, eşi Pınar Deniz'in ilk Anneler Günü'nü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutladı.
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birileri çatır çatır çatlıyor bu pozlara 🙂