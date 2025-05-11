Gülşen Konserinde Birlik Vurgusu Yaptı, Ardından Seçtiği Şarkı Dikkat Çekti!

Kendisi özü de sözü de bir sanatçılarımızdan. Yıllardır, dobra bir duruşa sahip olan Gülşen, özgün tarzını eleştirenlere karşı her zaman duruşunu korudu ve yolundan vazgeçmedi biliyorsunuz. Kendisi, süslü olduğu kadar ikonik bir o kadar da yenilikçi tasarımlarla sahnelere çıkan bir isim.

Gülşen, 'İltimas', 'Bangır Bangır' ve 'Ezberbozan' gibi pek çok şarkısıyla ünlenmiş bir isim. Tabii bu yeni nesil dinleyici için böyle, yoksa aslen Gülşen'i çizgili pijamalarıyla tanıdığımız ilk şarkısı 'Be Adam'ı da unutmuş değiliz!