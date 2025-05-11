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Gülşen Konserinde Birlik Vurgusu Yaptı, Ardından Seçtiği Şarkı Dikkat Çekti!

Gülşen Konserinde Birlik Vurgusu Yaptı, Ardından Seçtiği Şarkı Dikkat Çekti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 17:37

Her dönem tarzını bir üst seviyeye çıkaran, yenilikçi stiliyle gündeme damgasını vuran şarkıcımız Gülşen, yaptığı açıklamalarla da sık sık konuşuluyor, biliyorsunuz. 

Gülşen, bu sefer de bir konserinde yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Konuşmanın özünde, zorlu günlerin geride kalacağı ve umut dolu günlerin geleceği mesajı vardı.

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90'lı yıllardan bu yana, hem stiliyle hem de etkileyici şarkılarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuz.

90'lı yıllardan bu yana, hem stiliyle hem de etkileyici şarkılarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen'i mutlaka tanıyorsunuz.

Kendisi özü de sözü de bir sanatçılarımızdan. Yıllardır, dobra bir duruşa sahip olan Gülşen, özgün tarzını eleştirenlere karşı her zaman duruşunu korudu ve yolundan vazgeçmedi biliyorsunuz. Kendisi, süslü olduğu kadar ikonik bir o kadar da yenilikçi tasarımlarla sahnelere çıkan bir isim. 

Gülşen, 'İltimas', 'Bangır Bangır' ve 'Ezberbozan' gibi pek çok şarkısıyla ünlenmiş bir isim. Tabii bu yeni nesil dinleyici için böyle, yoksa aslen Gülşen'i çizgili pijamalarıyla tanıdığımız ilk şarkısı 'Be Adam'ı da unutmuş değiliz!

Gündeme damga vuran açıklamalarıyla da tanıdığımız güzel şarkıcı, yeniden bir konuşmasıyla dinleyenlerinden alkış almayı başardı.

Gündeme damga vuran açıklamalarıyla da tanıdığımız güzel şarkıcı, yeniden bir konuşmasıyla dinleyenlerinden alkış almayı başardı.

'İşte tam da böyle; yağmurda, soğukta, zorda ve daha beterinde birbirimizin yakasını hiç bırakmayalım. Öyle, böyle güneşi açtıracağız bu memlekette!' ifadelerini kullanan Gülşen, konserine gelen dinleyenlerine 'Hoş geldiniz!' dedi. Ardından, aslen Serdar Ortaç'ın olan fakat 2023 senesinde Edis ile birlikte cover'ını yaptıkları 'Sor' şarkısını seslendirdi.

Gülşen'in mesajı sosyal medyada da olumlu geri dönüt aldı👇

Gülşen'in mesajı sosyal medyada da olumlu geri dönüt aldı👇
twitter.com

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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