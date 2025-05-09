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Hadise, Kendisine Gelen Sosyal Medya Eleştirilerine Karşı Öz Güven Şovu Yaptı!

Hadise, Kendisine Gelen Sosyal Medya Eleştirilerine Karşı Öz Güven Şovu Yaptı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 23:09

Son dönemlerde konserde yaptığı 'Yes, bitch' konuşmasıyla gündeme gelen Hadise, bir konserinde üzerine gelindiğini söyleyerek 'beni düşüremezsiniz!' mesajı verdi.

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Hadise, son dönemlerde hem işleri hem de aşkıyla gündeme gelen şarkıcılarımızdan.

Hadise, son dönemlerde hem işleri hem de aşkıyla gündeme gelen şarkıcılarımızdan.

2008 yılında Eurosvison'da Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' şarkısıyla temsil etmişti biliyorsunuz. O günden sonra her geçen gün kariyerinde yükseliş yaşamaya devam eden Hadise, Sinan Akçıl ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkıyla da gündeme gelmişti geçmişte. 

Şimdilerde ise 'O Ses Türkiye' jüriliğiyle dikkatleri çeken şarkıcı en son yönetmen Şenol Güneş ile birliktelik yaşamış, aşkın evliliğe gideceği düşünülse de ikili ayrılık yaşamıştı.

En son "Yes, bitch" çıkışıyla gündeme gelmişti kendisi.

En son "Yes, bitch" çıkışıyla gündeme gelmişti kendisi.

Hadise bir konserinde, şunu hiç unutmayın diyerek 'Yes bitch' demesiyle dikkat çekmişti. Herkes ondan daha açıklayıcı ya da motive verici bir cümle beklerken, onun bu çıkışı herkesi şaşırtmış ve bu durum sosyal medya kullanıcılarının diline dolanmıştı. 

Sosyal medyada üzerine çok gelindiğini düşünen Hadise: 'Bu aralar sosyal medyada çok fena üzerime geliyorlar. But guess what? You can't bring me down, never.' diyerek yeni bir çıkışa imza attı. 'Yes bitch dememe laf geliyor, özgürlük konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor' diyerek hakkında söylenenleri eleştirdi.

O anları izlemek isterseniz:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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