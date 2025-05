Hadise, Kendisine Gelen Sosyal Medya Eleştirilerine Karşı Öz Güven Şovu Yaptı!

Hadise bir konserinde, şunu hiç unutmayın diyerek 'Yes bitch' demesiyle dikkat çekmişti. Herkes ondan daha açıklayıcı ya da motive verici bir cümle beklerken, onun bu çıkışı herkesi şaşırtmış ve bu durum sosyal medya kullanıcılarının diline dolanmıştı.

Sosyal medyada üzerine çok gelindiğini düşünen Hadise: 'Bu aralar sosyal medyada çok fena üzerime geliyorlar. But guess what? You can't bring me down, never.' diyerek yeni bir çıkışa imza attı. 'Yes bitch dememe laf geliyor, özgürlük konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor' diyerek hakkında söylenenleri eleştirdi.