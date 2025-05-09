Hadise, Kendisine Gelen Sosyal Medya Eleştirilerine Karşı Öz Güven Şovu Yaptı!
Son dönemlerde konserde yaptığı 'Yes, bitch' konuşmasıyla gündeme gelen Hadise, bir konserinde üzerine gelindiğini söyleyerek 'beni düşüremezsiniz!' mesajı verdi.
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Hadise, son dönemlerde hem işleri hem de aşkıyla gündeme gelen şarkıcılarımızdan.
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En son "Yes, bitch" çıkışıyla gündeme gelmişti kendisi.
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