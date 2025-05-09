Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çifti Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!
Romantizm kokan paylaşımları ve samimi halleriyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi birinci yıldönümlerini kutladılar.
İkili Ömer Can'ın kamerasına yakalandı. Çiftin ilişkisi gayet yolunda gidiyor gözüktüğünden, ikiliye evlilik sorusu soruldu. Çiftin verdiği yanıt, evliliğe ışık yaktıklarını gösterdi.
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, şimdilerde en çok takip edilen çiftlerden.
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İkilinin aşkı Mayıs 2024'te başlamıştı. O günden bu yana hız kesmeden aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, birinci yıllarını kutladı.
İkiliye evlilik soruları soruldu. Çiftin yanıtı evliliğe ışık yaktıran cinstendi👇
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