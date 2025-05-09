Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çifti Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

Zeynep Bastık, sahne şovları ve her dönemde hit olan şarkılarıyla dikkat çeken bir isim. En son 'Destan' şarkısıyla ortalığı toza dumana katmıştı hatırlarsınız. Şarkının klibi ve özel hazırlanan danslarıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı.

Serkay Tütüncü'yü ise Afili Aşk'ın Volkan'ı ve Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı olarak tanıyoruz. Kendisi geçtiğimiz senelerde Survivor macerasına da katılmış ve yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.