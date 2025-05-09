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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çifti Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Çifti Evliliğe Yeşil Işık Yaktı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 22:08

Romantizm kokan paylaşımları ve samimi halleriyle magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ikilisi birinci yıldönümlerini kutladılar. 

İkili Ömer Can'ın kamerasına yakalandı. Çiftin ilişkisi gayet yolunda gidiyor gözüktüğünden, ikiliye evlilik sorusu soruldu. Çiftin verdiği yanıt, evliliğe ışık yaktıklarını gösterdi.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, şimdilerde en çok takip edilen çiftlerden.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, şimdilerde en çok takip edilen çiftlerden.

Zeynep Bastık, sahne şovları ve her dönemde hit olan şarkılarıyla dikkat çeken bir isim. En son 'Destan' şarkısıyla ortalığı toza dumana katmıştı hatırlarsınız. Şarkının klibi ve özel hazırlanan danslarıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı. 

Serkay Tütüncü'yü ise Afili Aşk'ın Volkan'ı ve Masumiyet'in İlker Ilgaz'ı olarak tanıyoruz. Kendisi geçtiğimiz senelerde Survivor macerasına da katılmış ve yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı.

İkilinin aşkı Mayıs 2024'te başlamıştı. O günden bu yana hız kesmeden aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, birinci yıllarını kutladı.

İkilinin aşkı Mayıs 2024'te başlamıştı. O günden bu yana hız kesmeden aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, birinci yıllarını kutladı.

Zeynep Bastık, aşklarının birinci senesi için 

'hayatımın aşkı..

dünyada geçirdiğim en ışıltılı yıl için teşekkür ederim..

her günümü bir şarkı haline getirdin.

iyi ki benim sevgilimsin..

365 gündür dizinde uyumak harika bir şey..

sonsuz senelerimiz olsun 💕 #1' notunu düşmüştü. 

Serkay Tütüncü ise,

'Minicik biri nasıl bu kadar yer kaplar ❤️‍🔥Sen benim; hayata çaktırmadan, göz ucuyla gelmesini beklediğim şeysin.

Enerjini yediğim.

İyi ki benimsin 🌀

Herkesi uyutup sabaha kadar dans ettiğimiz, gün batımında saatlerce sustuğumuz, akşam yemeği hazırlarken kahvaltıda ne yiyeceğimizi sorduğun yıllarımız olsun.

Seni çok seviyorum 🌹

#1' notunu düştü.

İkiliye evlilik soruları soruldu. Çiftin yanıtı evliliğe ışık yaktıran cinstendi👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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