Gökhan Kırdar Şarkılarını İzinsiz Kullandığını İddia Ederek DJ Mahmut Orhan'la Davalık Oldu!

Orhan, 2015 yılında yayımladığı enstrümantal parça 'Age of Emotions' ile uluslararası alanda tanınmaya başladı. Bir yıl sonra, Türk şarkıcı ve söz yazarı Sena Şener ile birlikte hazırladığı 'Feel' adlı şarkısı Yunanistan, Almanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde listelere girdi. 2018 yılında, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yalın gibi ünlü Türk sanatçıların şarkılarına yaptığı remixlerin yer aldığı 'One' adlı albümünü yayımladı.

Remix'leri öylesine popüler oldu ki sosyal medya bir dönem Mahmut Orhan editlerinden geçilmedi biliyorsunuz. Kendisi, Türk şarkıcıların da namını böylelikle küresel çapta arttırdı. Renkli sahnesi ve karizmatik imajıyla, geniş kitlelere hitap edip onların kalbini çalmayı başardı.