Gökhan Kırdar Şarkılarını İzinsiz Kullandığını İddia Ederek DJ Mahmut Orhan'la Davalık Oldu!
Bir dönemlere duygusal şarkılarıyla damga vuran Gökhan Kırdar, iddiasıyla dikkat çekti. Ünlü DJ Mahmut Orhan'ı da radara alarak, eserlerinin izinsiz kullanıldığını belirtti. Süreç hakkında hukuki işlemleri başlattığını söyleyen Kırdar, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.
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Bir anda popüler olan, namı ülkemizi aşıp dünya çapında yayılmış DJ'imiz Mahmut Orhan'ı bilmeyeniniz yoktur.
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Bir diğer kıymetli şarkıcımız Gökhan Kırdar ise "Yerine Sevemem" ve "Üstüme Basıp Geçme" şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.
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