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Gökhan Kırdar Şarkılarını İzinsiz Kullandığını İddia Ederek DJ Mahmut Orhan'la Davalık Oldu!

Gökhan Kırdar Şarkılarını İzinsiz Kullandığını İddia Ederek DJ Mahmut Orhan'la Davalık Oldu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.05.2025 - 18:49

Bir dönemlere duygusal şarkılarıyla damga vuran Gökhan Kırdar, iddiasıyla dikkat çekti. Ünlü DJ Mahmut Orhan'ı da radara alarak, eserlerinin izinsiz kullanıldığını belirtti. Süreç hakkında hukuki işlemleri başlattığını söyleyen Kırdar, sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

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Bir anda popüler olan, namı ülkemizi aşıp dünya çapında yayılmış DJ'imiz Mahmut Orhan'ı bilmeyeniniz yoktur.

Bir anda popüler olan, namı ülkemizi aşıp dünya çapında yayılmış DJ'imiz Mahmut Orhan'ı bilmeyeniniz yoktur.

Orhan, 2015 yılında yayımladığı enstrümantal parça 'Age of Emotions' ile uluslararası alanda tanınmaya başladı. Bir yıl sonra, Türk şarkıcı ve söz yazarı Sena Şener ile birlikte hazırladığı 'Feel' adlı şarkısı Yunanistan, Almanya, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde listelere girdi. 2018 yılında, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu ve Yalın gibi ünlü Türk sanatçıların şarkılarına yaptığı remixlerin yer aldığı 'One' adlı albümünü yayımladı.

Remix'leri öylesine popüler oldu ki sosyal medya bir dönem Mahmut Orhan editlerinden geçilmedi biliyorsunuz. Kendisi, Türk şarkıcıların da namını böylelikle küresel çapta arttırdı. Renkli sahnesi ve karizmatik imajıyla, geniş kitlelere hitap edip onların kalbini çalmayı başardı.

Bir diğer kıymetli şarkıcımız Gökhan Kırdar ise "Yerine Sevemem" ve "Üstüme Basıp Geçme" şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.

Bir diğer kıymetli şarkıcımız Gökhan Kırdar ise "Yerine Sevemem" ve "Üstüme Basıp Geçme" şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.

'Pusu' ve 'Cendere' şarkıları Mahmut Orhan'ın remixleriyle yeniden popülerleşen Gökhan Kırdar, eserlerinin izinsiz kullanıldığını iddia etti. Bununla ilgili Mahmut Orhan'ın ismin geçtiği bir yazı yayınlayarak, hukuki süreci başlattığını sosyal medyasından bu yazıyla duyurdu:

'Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir. Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla...' 

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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