Okupa Nasıl Ortaya Çıktı? Ezgi Mola İşgalciler Evini Nasıl Alacak? Avukat Süreci Adım Adım Anlattı
İspanya’da son yıllarda büyük bir sosyal sorun haline gelen ‘okupa’ yani ev işgali vakaları şimdi de Ezgi Mola’yı vurdu! Barcelona’dan hayalindeki evi alan başarılı oyuncu, şu sıralar tatlı rüyasının kabusa dönüşmesiyle uğraşıyor. Boş olan evine izinsiz yerleşen kimliği belirsiz kişiler, Mola’nın yasal mülkünü kullanmaya başladı. Ancak işin daha da şaşırtıcı kısmı şu: İspanya’da yasalar, ev sahiplerinden çok işgalcileri koruyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Ezgi Mola bu işin içinden nasıl çıkacak? Ünlü ismi nasıl bir yol bekliyor?
İşte tüm detaylar…
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‘Okupa’ nedir, neden İspanya’da bu kadar yaygın?
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İşin hukuki boyutu ise ev sahiplerini çaresiz bırakıyor.
İşte bu karmaşık ortamın son mağduru Ezgi Mola oldu.
Fakat karşısındaki mesele sıradan bir mesele değil, İspanya’nın neredeyse normalleşmiş sayılabilecek ev işgali vakalarından biri.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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