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Okupa Nasıl Ortaya Çıktı? Ezgi Mola İşgalciler Evini Nasıl Alacak? Avukat Süreci Adım Adım Anlattı

Okupa Nasıl Ortaya Çıktı? Ezgi Mola İşgalciler Evini Nasıl Alacak? Avukat Süreci Adım Adım Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 15:41

İspanya’da son yıllarda büyük bir sosyal sorun haline gelen ‘okupa’ yani ev işgali vakaları şimdi de Ezgi Mola’yı vurdu! Barcelona’dan hayalindeki evi alan başarılı oyuncu, şu sıralar tatlı rüyasının kabusa dönüşmesiyle uğraşıyor. Boş olan evine izinsiz yerleşen kimliği belirsiz kişiler, Mola’nın yasal mülkünü kullanmaya başladı. Ancak işin daha da şaşırtıcı kısmı şu: İspanya’da yasalar, ev sahiplerinden çok işgalcileri koruyor. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Ezgi Mola bu işin içinden nasıl çıkacak? Ünlü ismi nasıl bir yol bekliyor? 

İşte tüm detaylar…

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‘Okupa’ nedir, neden İspanya’da bu kadar yaygın?

‘Okupa’ nedir, neden İspanya’da bu kadar yaygın?

Ezgi Mola’nın yaşadığı şok edici olay aslında İspanya’nın yıllardır mücadele ettiği derin bir konut krizinin parçası. “Okupa” olarak adlandırılan bu hareket ilk olarak 1980’li yıllarda başladı. Özellikle 1984’ten itibaren artan kira fiyatları, ekonomik dalgalanmalar ve bankaların çok sayıda eve el koyması sonucu binlerce aile sokakta kaldı. Bu da boş kalan evlerin çeşitli gruplar tarafından işgal edilmesine zemin hazırladı.

2008’deki ekonomik kriz bu süreci adeta körükledi. İnsanlar barınacak yer bulamazken yüzlerce daire yıllarca boş duruyordu. İşte bu ortamda ‘okupa’lar yani ev işgalcileri devreye girdi. Sosyal adalet, konut hakkı gibi gerekçelerle boş binaları işgal eden bu kişiler zamanla İspanya şehirlerinde kalıcı bir meseleye dönüştü.

İşin hukuki boyutu ise ev sahiplerini çaresiz bırakıyor.

İşin hukuki boyutu ise ev sahiplerini çaresiz bırakıyor.

Çünkü İspanyol yasaları uzun süre kiracı ve işgalci lehine işledi. Kira ödemeden yıllarca evde kalmak mümkün hale geldi. Ev sahipleri kendi mülklerinden çıkarılamazken, işgalcilerin elektrik ve su faturalarını bile ödemek zorunda kaldıkları vakalar yaşandı. Satış işlemleri de bu durumdan etkileniyor; işgal edilmiş evleri satmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Her ne kadar yıllar sonra çıkarılan yeni bir yasayla bu duruma müdahale edilmeye çalışılsa da hala işgal anında polisin olay yerine ulaşması şartıyla etkili olunabiliyor. Olaydan sonra fark edilirse süreç tekrar yargıya taşınıyor ve davalar yıllarca sürebiliyor.

İşte bu karmaşık ortamın son mağduru Ezgi Mola oldu.

İşte bu karmaşık ortamın son mağduru Ezgi Mola oldu.

2023 yılında Barcelona’dan ev alan Mola, İspanya’daki bu olaydan bihaber bir şekilde Avrupa’da huzur bulacağı bir köşe arayışındaydı. Ancak evi bir süredir boş duruyordu. Yakın bir arkadaşı zaman zaman kontrol etmeye gidiyordu ki son ziyarette karşılaşılan tablo herkesi şoke etti: Evde tanımadığı kişiler yaşamaya başlamıştı.

Evine izinsiz yerleşildiğini öğrenen Ezgi Mola hemen harekete geçti. İspanya’daki yerel makamlara başvurarak yasal süreci başlattı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Fakat karşısındaki mesele sıradan bir mesele değil, İspanya’nın neredeyse normalleşmiş sayılabilecek ev işgali vakalarından biri.

Fakat karşısındaki mesele sıradan bir mesele değil, İspanya’nın neredeyse normalleşmiş sayılabilecek ev işgali vakalarından biri.

Konuya ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Avukat Saro Benglian, Mola’yı bekleyen süreci adım adım anlattı. Benglian, “Tatile giderken boş şekilde bıraktığımız evlerimize, konutlarımıza giriyorlar ve işgal ediyorlar. Sonra çıkarmak için zorlu bir süreç başlıyor. İşgalciye herhangi bir hukuki sebep belirterek geçerli ya da geçerli olmayan o zaman da mahkemeye başvurmak gerekiyor. Eğer mahkeme haklı bir sebebe dayanmaksızın orayı işgal ettiğine karar verirse yine aynı şekilde tahliye edebiliyor.” dedi.

Mola'nın kendi avukatı süreci yakından takip ederken, ünlü oyuncunun hayalindeki evini geri alması biraz zaman alacak gibi görünüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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