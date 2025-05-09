Okupa Nasıl Ortaya Çıktı? Ezgi Mola İşgalciler Evini Nasıl Alacak? Avukat Süreci Adım Adım Anlattı

Ezgi Mola’nın yaşadığı şok edici olay aslında İspanya’nın yıllardır mücadele ettiği derin bir konut krizinin parçası. “Okupa” olarak adlandırılan bu hareket ilk olarak 1980’li yıllarda başladı. Özellikle 1984’ten itibaren artan kira fiyatları, ekonomik dalgalanmalar ve bankaların çok sayıda eve el koyması sonucu binlerce aile sokakta kaldı. Bu da boş kalan evlerin çeşitli gruplar tarafından işgal edilmesine zemin hazırladı.

2008’deki ekonomik kriz bu süreci adeta körükledi. İnsanlar barınacak yer bulamazken yüzlerce daire yıllarca boş duruyordu. İşte bu ortamda ‘okupa’lar yani ev işgalcileri devreye girdi. Sosyal adalet, konut hakkı gibi gerekçelerle boş binaları işgal eden bu kişiler zamanla İspanya şehirlerinde kalıcı bir meseleye dönüştü.