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Her Törende Varlar: Met Gala’da Göz Kanatan Kombinlerle Yürüyen Ünlüler

Her Törende Varlar: Met Gala’da Göz Kanatan Kombinlerle Yürüyen Ünlüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
09.05.2025 - 12:38

Her yıl moda ve şıklık yarışına sahne olan Met Gala, 2025’te yine kırmızı halıda sınırları zorladı. “Superfine: Tailoring Black Style” temasıyla düzenlenen gece birçok yıldızı aynı çatı altında buluşturdu. Ama her sene olduğu gibi bu yıl da bazı isimler şıklık değil, şok etkisi yarattı! Işıl ışıl merdivenlerde moda değil, göz yoran tercihler konuşuldu.

İşte Met Gala 2025’in en kötü giyinenleri...

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Modanın Oscar’ı olarak anılan Met Gala 2025 yılında yine bol yıldızlı, bol şaşaalı ve yer yer bol eleştirilere sahne olan bir geceye dönüştü.

Modanın Oscar’ı olarak anılan Met Gala 2025 yılında yine bol yıldızlı, bol şaşaalı ve yer yer bol eleştirilere sahne olan bir geceye dönüştü.

New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta düzenlenen galanın bu yılki teması “Superfine: Tailoring Black Style”dı. Siyah kültürünün moda üzerindeki etkisine saygı duruşu niteliğindeki gece aynı zamanda hem müzikal performanslarıyla hem de kırmızı halı şovlarıyla nefes kesti. 

Tabii ki gecenin olmazsa olmazı ne giydiğiyle konuşulan ünlülerdi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bunu giymeden önce aynaya hiç mi bakmadı?” dedirten kombinler, sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu. Tasarım uğruna konfordan vazgeçenler, tema dışına çıkanlar, fazla abartan isimler vardı. Bazıları cesur olmaya çalışırken, ne yazık ki moda tarihine kötü örnek olarak geçtiler.

Hazırsanız şimdi o meşhur göz kanatan kombinlere bir göz atalım. 👇

Joe Burrow

Joe Burrow

Law Roach

Law Roach

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Anne Hathaway

Anne Hathaway
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Walton Goggins

Walton Goggins

Maya Hawke

Maya Hawke

La La Anthony

La La Anthony

Nomzamo

Nomzamo

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion
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Jaden Smith

Jaden Smith

Burna boy

Burna boy

Amelia Gray

Amelia Gray

Hunter Schafer

Hunter Schafer

Scoups

Scoups
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Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan

Doja Cat

Doja Cat

Simone Biles

Simone Biles

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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