Her Törende Varlar: Met Gala’da Göz Kanatan Kombinlerle Yürüyen Ünlüler

New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta düzenlenen galanın bu yılki teması “Superfine: Tailoring Black Style”dı. Siyah kültürünün moda üzerindeki etkisine saygı duruşu niteliğindeki gece aynı zamanda hem müzikal performanslarıyla hem de kırmızı halı şovlarıyla nefes kesti.

Tabii ki gecenin olmazsa olmazı ne giydiğiyle konuşulan ünlülerdi!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bunu giymeden önce aynaya hiç mi bakmadı?” dedirten kombinler, sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu. Tasarım uğruna konfordan vazgeçenler, tema dışına çıkanlar, fazla abartan isimler vardı. Bazıları cesur olmaya çalışırken, ne yazık ki moda tarihine kötü örnek olarak geçtiler.

Hazırsanız şimdi o meşhur göz kanatan kombinlere bir göz atalım. 👇