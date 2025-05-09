Her Törende Varlar: Met Gala’da Göz Kanatan Kombinlerle Yürüyen Ünlüler
Her yıl moda ve şıklık yarışına sahne olan Met Gala, 2025’te yine kırmızı halıda sınırları zorladı. “Superfine: Tailoring Black Style” temasıyla düzenlenen gece birçok yıldızı aynı çatı altında buluşturdu. Ama her sene olduğu gibi bu yıl da bazı isimler şıklık değil, şok etkisi yarattı! Işıl ışıl merdivenlerde moda değil, göz yoran tercihler konuşuldu.
İşte Met Gala 2025’in en kötü giyinenleri...
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Modanın Oscar’ı olarak anılan Met Gala 2025 yılında yine bol yıldızlı, bol şaşaalı ve yer yer bol eleştirilere sahne olan bir geceye dönüştü.
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Joe Burrow
Law Roach
Hailey Bieber
Anne Hathaway
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Walton Goggins
Maya Hawke
La La Anthony
Nomzamo
Megan Thee Stallion
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Jaden Smith
Burna boy
Amelia Gray
Hunter Schafer
Scoups
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Shah Rukh Khan
Doja Cat
Simone Biles
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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