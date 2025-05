Euphoria'nın Jules'u Hunter Schafer'in Türk Tasarımcıya Ait Elbiseyle Verdiği Pozlarına Beğeni Yağdı!

Oversized siyah bir ceket, beyaz gömlek ve şapkalı kombinini, siyah blazer ile tamamlayan Schafer yine etkinliğin en beğenilen isimlerinden biri oldu. Görünümünü beyaz bir şapka ve eldivenlerle tamamlayarak, 'Tailored for You' dress code'una mükemmel bir uyum sağlayan isim After party kombiniyle de bambaşka bir tarza büründü.