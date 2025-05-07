onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Euphoria'nın Jules'u Hunter Schafer'in Türk Tasarımcıya Ait Elbiseyle Verdiği Pozlarına Beğeni Yağdı!

Euphoria'nın Jules'u Hunter Schafer'in Türk Tasarımcıya Ait Elbiseyle Verdiği Pozlarına Beğeni Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 14:19

Hunter Schafer, Met Gala 2025’te kırmızı halıyı adeta ateşe verdi! Prada’nın imzasını taşıyan siyah-beyaz tonlarındaki şık takım elbisesiyle göz kamaştıran Schafer, geceyi Dilara Fındıkoğlu imzalı cesur bir elbise ile taçlandırarak Met Gala’nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İhtişamlı şıklığı ve özgün tarzıyla geceye damgasını vuran Schafer, hem zarafeti hem de asi havasıyla tüm bakışları üzerinde topladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, 2025’te “Superfine: Tailoring Black Style”, siyah teması odak noktasındaydı!

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, 2025’te “Superfine: Tailoring Black Style”, siyah teması odak noktasındaydı!

Rihanna'nın hamilelik duyurusu, Stevie Wonder ve Usher’ın sürpriz performansları, Priyanka Chopra’nın tarihi zümrüt kolyesi derken 2025 Met Gala'ya birçok olay damga vurdu.

Hunter Schafer, 2025 Met Gala'sında Prada imzalı özel bir takım elbise ile kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

Hunter Schafer, 2025 Met Gala'sında Prada imzalı özel bir takım elbise ile kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.

Oversized siyah bir ceket, beyaz gömlek ve şapkalı kombinini, siyah blazer ile tamamlayan Schafer yine etkinliğin en beğenilen isimlerinden biri oldu. Görünümünü beyaz bir şapka ve eldivenlerle tamamlayarak, 'Tailored for You' dress code'una mükemmel bir uyum sağlayan isim After party kombiniyle de bambaşka bir tarza büründü.

Her yıl moda dünyasının merakla beklediği Met Gala'da bu yıl bir Türk imzası yankılandı. Euphoria dizisiyle yıldızlaşan Hunter Schafer, gecede Dilara Fındıkoğlu tasarımıyla adeta göz kamaştırdı.

Her yıl moda dünyasının merakla beklediği Met Gala'da bu yıl bir Türk imzası yankılandı. Euphoria dizisiyle yıldızlaşan Hunter Schafer, gecede Dilara Fındıkoğlu tasarımıyla adeta göz kamaştırdı.

Kim Kardashian Hailey Bieber gibi isimleri giydiren Dilara Fındıkoğlu daha önce birçok dünya yıldızına elbise tasarlamış ve adından bahsettirmişti. Schafer, bu cesur ve şık görünümüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olurken beğeni yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın