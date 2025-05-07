Euphoria'nın Jules'u Hunter Schafer'in Türk Tasarımcıya Ait Elbiseyle Verdiği Pozlarına Beğeni Yağdı!
Hunter Schafer, Met Gala 2025’te kırmızı halıyı adeta ateşe verdi! Prada’nın imzasını taşıyan siyah-beyaz tonlarındaki şık takım elbisesiyle göz kamaştıran Schafer, geceyi Dilara Fındıkoğlu imzalı cesur bir elbise ile taçlandırarak Met Gala’nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İhtişamlı şıklığı ve özgün tarzıyla geceye damgasını vuran Schafer, hem zarafeti hem de asi havasıyla tüm bakışları üzerinde topladı!
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Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Met Gala, 2025’te “Superfine: Tailoring Black Style”, siyah teması odak noktasındaydı!
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Hunter Schafer, 2025 Met Gala'sında Prada imzalı özel bir takım elbise ile kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekti.
Her yıl moda dünyasının merakla beklediği Met Gala'da bu yıl bir Türk imzası yankılandı. Euphoria dizisiyle yıldızlaşan Hunter Schafer, gecede Dilara Fındıkoğlu tasarımıyla adeta göz kamaştırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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