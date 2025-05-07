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"Çok Ciddi Takıntılarım Var" İtirafında Bulunan Tolga Çevik Verdiği İlginç Örnekle Adından Bahsettirdi

"Çok Ciddi Takıntılarım Var" İtirafında Bulunan Tolga Çevik Verdiği İlginç Örnekle Adından Bahsettirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 12:52

İbrahim Büyükak'la birikte Kalender Pide filmiyle ekran başına geçen Tolga Çevik gündemden düşmeyen isimlerden biri. Gözlerden uzak, sakin bir hayat süren Tolga Çevik, son yaptığı açıklamayla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyen, takıntıları hakkında samimi bir itirafta bulundu. Gelin verdiği örneğe birlikte bakalım!

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Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnedeki doğaçlama performansları ve kendine has mizahıyla gönülleri fethetmiş isimlerden biri.

Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnedeki doğaçlama performansları ve kendine has mizahıyla gönülleri fethetmiş isimlerden biri.

Özellikle “Komedi Dükkanı” ve “Arkadaşım Hoşgeldin” gibi unutulmaz projelerle hafızalara kazınan usta oyuncu, ekranların güldüren ama aynı zamanda düşündüren ismi olmayı başardı. Sahnedeki enerjisi, seyirciyle kurduğu sıcak bağ ve asla kopyalanamayan tarzı sayesinde yıllar içinde adeta yeri değiştirilemez bir isim haline geldi.

Gözlerden uzak, ailesiyle sessiz sakin bir hayat sürdüren Tolga Çevik zaman zaman mizah dolu bazen de akıllıca düşünülmüş laf çarpmalarıyla gündeme geliyor.

Gözlerden uzak, ailesiyle sessiz sakin bir hayat sürdüren Tolga Çevik zaman zaman mizah dolu bazen de akıllıca düşünülmüş laf çarpmalarıyla gündeme geliyor.

Geçmişten bugüne televizyon ekranlarındaki laf atışlarıyla ve ince esprileriyle adından bahsettiren Tolga Çevik şimdilerde de gündeme bu gibi açıklamalarla gelmeyi sürdürüyor. 

İbrahim Büyükak'la başrollerini paylaştığı Kalender Pide isimli film ile sevenlerini heyecanlandıran Tolga Çevik yetenekleriyle konuşulmaya ve başarılarını kanıtlamaya devam ediyor.

Hatta kendisinin Hülya Avşar'la girdiği o garip diyalogdan daha önce bahsetmiştik:

Gelelim günümüze... Candaş Tolga'nın programına konuk olan Tolga Çevik yine adından çok konuşulacak itirafıyla bahsettirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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