"Çok Ciddi Takıntılarım Var" İtirafında Bulunan Tolga Çevik Verdiği İlginç Örnekle Adından Bahsettirdi
İbrahim Büyükak'la birikte Kalender Pide filmiyle ekran başına geçen Tolga Çevik gündemden düşmeyen isimlerden biri. Gözlerden uzak, sakin bir hayat süren Tolga Çevik, son yaptığı açıklamayla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü komedyen, takıntıları hakkında samimi bir itirafta bulundu. Gelin verdiği örneğe birlikte bakalım!
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Türk televizyonunun en sevilen yüzlerinden biri olan Tolga Çevik, sahnedeki doğaçlama performansları ve kendine has mizahıyla gönülleri fethetmiş isimlerden biri.
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Gözlerden uzak, ailesiyle sessiz sakin bir hayat sürdüren Tolga Çevik zaman zaman mizah dolu bazen de akıllıca düşünülmüş laf çarpmalarıyla gündeme geliyor.
Gelelim günümüze... Candaş Tolga'nın programına konuk olan Tolga Çevik yine adından çok konuşulacak itirafıyla bahsettirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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