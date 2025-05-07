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Evleniyorlar mı? Wanda Nara'dan Resmi Olarak Boşanan Mauro Icardi China Suarez'le Yüzük Taktı!

Evleniyorlar mı? Wanda Nara'dan Resmi Olarak Boşanan Mauro Icardi China Suarez'le Yüzük Taktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 10:43

10 yıllık çalkantılı evlilik resmen bitti, yeni aşkta hız kesilmiyor! Mauro Icardi, Wanda Nara’dan boşandıktan kısa süre sonra China Suarez’le aşkını sosyal medyada ilan etmişti Şimdi ise gündem yepyeni çiftin taktığı yüzükle ve romantik paylaşımla çalkalandı. İkili, taktıkları yüzükle evlilik iddialarını alevlendirdi.

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İhanet, boşanma ve intikam! Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara, bir dönem dillere destan aşklarıyla gündeme gelirken, şimdi kıyasıya bir ayrılık savaşının tam ortasındalar.

İhanet, boşanma ve intikam! Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara, bir dönem dillere destan aşklarıyla gündeme gelirken, şimdi kıyasıya bir ayrılık savaşının tam ortasındalar.

Basında yer alan bilgilere göre Wanda Nara ve Icardi'nin 10 yıllık evliliği resmen sona erdi. Ancak ikili arasındaki soğuk savaş devam ediyor. Ortada velayet davası, mal paylaşımı ve elbette medyanın ilgi odağı olan bir 'üçüncü kişi' var.

O isim ise elbette China Suarez. Arjantinli güzelin Icardi ile olan ilişkisi uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Şimdi ise her şey gözler önünde yaşanıyor.

O isim ise elbette China Suarez. Arjantinli güzelin Icardi ile olan ilişkisi uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Şimdi ise her şey gözler önünde yaşanıyor.

Icardi, sosyal medyada Suarez’le olan romantik pozlarını paylaşmaktan geri durmuyor. Tüm bu gelişmeler karşısında sessizliğini bozan Wanda Nara ise sert açıklamalarıyla gündemi sarsmayı sürdürüyor.

 “Her zaman benim hayatımı istedi” diyerek Suarez'e resmen meydan okuyan Nara'ya başka bir şok geliyor!

China Suarez'le ilişkileri tam gaz devam eden Mauro Icardi daha önce yeni aşkını ailesiyle tanıştırmıştı. İkili son paylaşımlarıyla yüzük taktıklarını duyurdu.

China Suarez'le ilişkileri tam gaz devam eden Mauro Icardi daha önce yeni aşkını ailesiyle tanıştırmıştı. İkili son paylaşımlarıyla yüzük taktıklarını duyurdu.

İşleri yavaştan almaya pek de niyeti olmayan Mauro Icardi aşka fena düşmüş olacak ki Ocak ayında doğruladığı aşkı China Suarez'le yüzük taktı! Daha önce de aile tanışması ve gözlerinden okunan aşkıyla evlilik iddialarına bulaşan Icardi evlilik sinyalleri verdi.

Paylaşımın altına 'Seni seviyorum' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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