Evleniyorlar mı? Wanda Nara'dan Resmi Olarak Boşanan Mauro Icardi China Suarez'le Yüzük Taktı!
10 yıllık çalkantılı evlilik resmen bitti, yeni aşkta hız kesilmiyor! Mauro Icardi, Wanda Nara’dan boşandıktan kısa süre sonra China Suarez’le aşkını sosyal medyada ilan etmişti Şimdi ise gündem yepyeni çiftin taktığı yüzükle ve romantik paylaşımla çalkalandı. İkili, taktıkları yüzükle evlilik iddialarını alevlendirdi.
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İhanet, boşanma ve intikam! Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Mauro Icardi ve Wanda Nara, bir dönem dillere destan aşklarıyla gündeme gelirken, şimdi kıyasıya bir ayrılık savaşının tam ortasındalar.
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O isim ise elbette China Suarez. Arjantinli güzelin Icardi ile olan ilişkisi uzun süredir kulislerde konuşuluyordu. Şimdi ise her şey gözler önünde yaşanıyor.
China Suarez'le ilişkileri tam gaz devam eden Mauro Icardi daha önce yeni aşkını ailesiyle tanıştırmıştı. İkili son paylaşımlarıyla yüzük taktıklarını duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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