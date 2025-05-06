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Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Uyguladığı Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Uyguladığı Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2025 - 20:42

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin hakkında taciz ve darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic'in açıklamaları gündemi sarsmıştı. 

Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında anlattığı olayların ardından eski güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Muhabironline'ın ulaştığı o örüntülerde Çetin’in Bilic’i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.

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İşte o anlar:

Olaya dair detaylardan bahsetmiştik:

Danla Bilic, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Danla Bilic, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Ancak bu karara rağmen Berk Çetin, Danla Bilic'in yanına giderek onu darp etmişti. Bilic’in şikayeti sonrası olay yargıya taşınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayda, Bilic’e destek mesajları yağmıştı.

Danla Bilic, ikilinin ilişkisi bittikten sonra Berk Çetin'in kendisini taciz ettiğini söylemişti. Geçmişte yaşananlarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Danla Bilic, ikilinin ilişkisi bittikten sonra Berk Çetin'in kendisini taciz ettiğini söylemişti. Geçmişte yaşananlarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Berk Çetin’in Danla Bilic’i iterek kafasından aşağı içecek döktüğü net bir şekilde görüldü.

Söz konusu görüntüler, Bilic’in anlattıklarını doğrularken; sosyal medyada yeniden büyük tepki topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ayzin

Bu kadınlardan ne istiyorsunuz yahu, kendi aşağılık kompleksiniz yuzunüzden yapmadığınız çakallık kalmadı

mrspock

Türkiye'nin en bilinen kadınlarından birine bu başına geliyorda bilmediğimiz neler var neler demek ki . bi erkek olarak utanıyorum. zorla güzellik olmaz mk e... Devamını Gör

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