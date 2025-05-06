Danla Bilic'i Darp Eden Eski Sevgilisi Berk Çetin'in Uyguladığı Tacizin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Berk Çetin hakkında taciz ve darp iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran Danla Bilic'in açıklamaları gündemi sarsmıştı.
Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında anlattığı olayların ardından eski güvenlik görüntüleri ortaya çıktı. Muhabironline'ın ulaştığı o örüntülerde Çetin’in Bilic’i ittiği ve kafasından aşağı içecek döktüğü görüldü.
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İşte o anlar:
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Danla Bilic, kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Danla Bilic, ikilinin ilişkisi bittikten sonra Berk Çetin'in kendisini taciz ettiğini söylemişti. Geçmişte yaşananlarla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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