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Morlukları Eliyle Kapattı: Darp Haberi Sonrası Muhabirler Tarafından Görüntülenen Danla Bilic İlk Kez Konuştu

Morlukları Eliyle Kapattı: Darp Haberi Sonrası Muhabirler Tarafından Görüntülenen Danla Bilic İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 23:28

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamarlada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söylemişti. Danla Bilic, yüzünün halini paylaşmasının ardından ilk kez EKOL TV kameralarına konuştu.

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İşte o anlar:

Danla Bilic geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından ayrılığının ardından yaşadıklarını anlatmıştı.

Danla Bilic geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından ayrılığının ardından yaşadıklarını anlatmıştı.

Aralık ayında başlayan ilişkilerini ocak ayında sonlandıran Danla Bilic ve Berk Çetin manşetlere geçtiğimiz ay taciz iddialarıyla gelmişti.

Danla Bilic ise darp edildiğini açıklamasının ardından gündeme damga vurmuştu. Eski dostu Ala Tokel'in destek paylaşımının ardından ortalık karışırken Bilic yüzünün son halini paylaşmıştı.

Detaylardan bahsetmiştik:

Yüzündeki morlukları saklayan Danla Bilic olayların ardından ilk kez EKOL TV muhabirlerine konuştu.

Yüzündeki morlukları saklayan Danla Bilic olayların ardından ilk kez EKOL TV muhabirlerine konuştu.

'Kötüyüm. İyi olacağım inşallah, uğraşıyorum işte iyi olmak için. 3 aydır şikayetçiyim. İnşallah bir sonuç alırım.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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