Morlukları Eliyle Kapattı: Darp Haberi Sonrası Muhabirler Tarafından Görüntülenen Danla Bilic İlk Kez Konuştu
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamarlada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söylemişti. Danla Bilic, yüzünün halini paylaşmasının ardından ilk kez EKOL TV kameralarına konuştu.
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İşte o anlar:
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Danla Bilic geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından ayrılığının ardından yaşadıklarını anlatmıştı.
Yüzündeki morlukları saklayan Danla Bilic olayların ardından ilk kez EKOL TV muhabirlerine konuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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