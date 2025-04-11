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Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Darp Edildiğini Söyleyen Danla Bilic Yüzünün Halini Paylaştı

Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Darp Edildiğini Söyleyen Danla Bilic Yüzünün Halini Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 22:17

YouTube'da çektiği videolarla adını büyük kitlelere duyuran Danla Bilic özel hayatıyla konuştuğumuz influencerlardan biri. Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazinin önemli isimlerinden biri olan Danla Bilic son zamanlarda başına gelen talihsiz olayla gündemde. 

Darp edildiğini açıklayan Danla Bilic paylaşımıyla dikkat çekerken Berk Çetin avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Danla Bilic de bu paylaşımın ardından yüzünün son halini gösterdi.

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Sosyal medyada paylaşmaya başladığı videolarla tanınırlığını artıran Danla Bilic eski sevgilisiyle yaşadığı olaylarla gündeme damga vurdu.

Sosyal medyada paylaşmaya başladığı videolarla tanınırlığını artıran Danla Bilic eski sevgilisiyle yaşadığı olaylarla gündeme damga vurdu.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ocak ayında ilişkisini bitirdiği Berk Çetin'le yaşadıklarını aktaran Danla Bilic'in adı bundan bir süre önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı iddialarıyla anılmıştı.

Ortaya atılan o iddialardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ardından Bilic geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayarak ağızları açık bırakan paylaşımlarda bulunmuştu.

Ardından Bilic geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayarak ağızları açık bırakan paylaşımlarda bulunmuştu.

Darp raporu aldığını ve ayrılık sürecinin ardından başına gelen korkunç olayları anlatan Danla Bilic hukuki sürecin ilerlemesini ve güvenliğinin sağlanmasını beklediğini açıklamıştı.

Danla Bilic'in o paylaşımın detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Haberlerin sansasyon yaratmasının ardından Berk Çetin sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

Haberlerin sansasyon yaratmasının ardından Berk Çetin sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

'Müvekkil Berk Çetin hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medyada öne sürülen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İtibarını zedeleyecek şekilde yapılan haberler hakkında süreç başlatılacaktır. Uzaklaştırma kararının ihlal edilip edilemediği konusu yargının görev alanındadır. Bu hususta henüz bir karar verilmemiştir.' şeklindeki açıklamayla haberleri yalanladı.

Bu paylaşımın üzerine Danla Bilic sosyal medya hesabından yüzünün halini paylaştı.

Bu paylaşımın üzerine Danla Bilic sosyal medya hesabından yüzünün halini paylaştı.

'Dönemediğim yüzlerce arama, mesaj var. Karakoldayım. Hepinize çok teşekkür ederim. Aylardır sustum tek bir şeye karşılık vermedim. Yasal yollarla, olması gerektiği gibi korunmak ve cezalandırılmasını istedim ve bekledim. Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu. İyi ki varsınız, iyi akşamlar.'

Geçmiş olsun Danla Bilic ❤️

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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