Eski Sevgilisi Berk Çetin Tarafından Darp Edildiğini Söyleyen Danla Bilic Yüzünün Halini Paylaştı
YouTube'da çektiği videolarla adını büyük kitlelere duyuran Danla Bilic özel hayatıyla konuştuğumuz influencerlardan biri. Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazinin önemli isimlerinden biri olan Danla Bilic son zamanlarda başına gelen talihsiz olayla gündemde.
Darp edildiğini açıklayan Danla Bilic paylaşımıyla dikkat çekerken Berk Çetin avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Danla Bilic de bu paylaşımın ardından yüzünün son halini gösterdi.
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Sosyal medyada paylaşmaya başladığı videolarla tanınırlığını artıran Danla Bilic eski sevgilisiyle yaşadığı olaylarla gündeme damga vurdu.
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Ardından Bilic geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini açıklayarak ağızları açık bırakan paylaşımlarda bulunmuştu.
Haberlerin sansasyon yaratmasının ardından Berk Çetin sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu.
Bu paylaşımın üzerine Danla Bilic sosyal medya hesabından yüzünün halini paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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