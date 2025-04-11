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İki Kadını Aynı Anda mı İdare Etti? Hande Doğandemir ile Aşk Yaşayan Yusuf Çim Hakkında Şok İhanet İfşası!

İki Kadını Aynı Anda mı İdare Etti? Hande Doğandemir ile Aşk Yaşayan Yusuf Çim Hakkında Şok İhanet İfşası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.04.2025 - 20:06 Son Güncelleme: 11.04.2025 - 20:13

Yusuf Çim ve Hande Doğandemir hakkında geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıkları iddiaları çıkmıştı. Aralık ayında başladığı iddia edilen ilişki şok bir ifşayla sarsıldı!

Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı “Zeynep” karakteriyle hafızalara kazınan Hande Doğandemir ve Yusuf Çim'in aşk haberinin ardından ortaya şok iddialar atıldı. Yusuf Çim'in bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğunu @birkahvebingıybet isimli hesap iddia etti.

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Hande Doğandemir ve Yusuf Çim'in aşk iddiaları bir süredir magazin manşetlerinde kol geziyor.

Hande Doğandemir ve Yusuf Çim'in aşk iddiaları bir süredir magazin manşetlerinde kol geziyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas adlı dizide rol alan güzel Hande Doğandemir'in Alp Dağları'ndaki davette tanıştığı Yusuf Çim’in arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü ortaya çıkmıştı. 

'Olabilecek en tatlı ekiple Alpler’de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim, hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık' notunu düşen oyuncu, karelerinde meslektaşı Yusuf Çim’e de yer vermişti.

İkili aşk haberleri hakkında henüz bir yorumda bulunmazken @birkhahvebingıybet hesabının iddiasına göre, Yusuf Çim'in bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı.

İkili aşk haberleri hakkında henüz bir yorumda bulunmazken @birkhahvebingıybet hesabının iddiasına göre, Yusuf Çim'in bir süredir başka bir kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Yusuf Çim'in aslında 2 yıldır Alev Gören isimli kadınla birlikte olduğunu bu üç aylık süreçte de aynı zamanda Hande Doğandemir ile ilişkiye başladığını söyleyen iddialar fotoğrafların ifşa edilmesiyle kuvvetlendi. 

Alev Gören'in bu esnada hasta olduğu, tedavi sürecindeyken ihanete uğradığını magazinden öğrendiği de iddia edildi.

Ortaya çıkan fotoğrafların ardından Alev Gören sosyal medya hesabından iddialar hakkında konuştu.

Ortaya çıkan fotoğrafların ardından Alev Gören sosyal medya hesabından iddialar hakkında konuştu.

'Şubat ve Nisan arası 3 ay ise 3 aydır. Vecihi matematiği 2 gündür düşünüp yapılmış matematik ve zaten hiç olamayan kariyerin sonu. Çok komik, reklam bedelini umarım kız ödememiştir.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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