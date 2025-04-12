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Berk Çetin'in Darp Uyguladığı Görüntülerin Ortaya Çıkmasının Ardından Danla Bilic Kötü Yorumlara Sert Çıkıştı

Berk Çetin'in Darp Uyguladığı Görüntülerin Ortaya Çıkmasının Ardından Danla Bilic Kötü Yorumlara Sert Çıkıştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 10:35

Geçtiğimiz gün Danla Bilic yaptığı açıklamalarla eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini açıklamıştı. Yaşananlar ve sosyal medyadan yapılan açıklamalar gündeme damga vururken geçtiğimiz saatlerde EKOL TV şiddet görüntülerine ulaşmıştı. Darp görüntüleri korku saçarken yapılan yorumlar Danla Bilic'i kızdırdı. 

Yapılan kötü yorumlara sinirlenen Danla Bilic sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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İşte o anlar:

Danla Bilic "Kimseye dokunmamayı köpek gibi öğrenecekler" ifadelerini kullandı.

Berk Çetin'in Danla Bilic'i gittiği binicilik kulübünde darp ettiği anlar EKOL TV'nin yayınladığı görüntülerle ortaya çıkmıştı.

Danla Bilic darp görüntülerine gelen kötü yorumlara yanıt verdi.

Danla Bilic darp görüntülerine gelen kötü yorumlara yanıt verdi.

'Bizim bile ulaşamadığımız görüntülere EKOL TV ulaşmış, sitem etmiyorum, iyi olmuş. Fakat yorumlara nutkum tutuldu... Kişisel algılamıyorum. 'Ne yapmış ki dokunmuş kaçmış?' diyenler var.'

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Berk Çetin ve Danla Bilic olayını ve yaşananları merak edenleri şu içeriğimize alabiliriz:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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