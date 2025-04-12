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Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic'e Ünlü İsimler ve Influencer Dünyasından Destekler Gecikmedi

Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic'e Ünlü İsimler ve Influencer Dünyasından Destekler Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 09:40

Influencer dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, paylaşımları ve açıklamları ile konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı. 

Danla Bilic geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından darp edilen Bilic ardından sosyal medyadan yüzünün halini paylaştı.

Danla Bilic'in yaşadıklarının ardından sosyal medyada ünlü isimler ve influencerlar destekte bulundu.

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Ünlü influencer Danla Bilic'in geçtiğimiz gün, gittiği binicilik kulübünde yaşadığı darp olayı kısa sürede gündemi sardı.

Ünlü influencer Danla Bilic'in geçtiğimiz gün, gittiği binicilik kulübünde yaşadığı darp olayı kısa sürede gündemi sardı.

Aralık ayında tanışıp, geçtiğimiz ocak ayında ayrıldığı eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp ve taciz edildiğini yaptığı açıklamalarla anlatan Danla Bilic'e sosyal medyadan kısa sürede destek yağdı.

Ünlü isimler ve influencerlar Danla Bilic'e yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

O açıklamanın detaylarından bahsetmiştik:

Şeyda Erdoğan

Şeyda Erdoğan

Lara Paşalı

Lara Paşalı

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan

Beril Pozam

Beril Pozam
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Meriç Keskin

Meriç Keskin

Dilara Aydın

Dilara Aydın

Sıla Sarı

Sıla Sarı

Melis İşiten

Melis İşiten

Aslı Kızmaz

Aslı Kızmaz
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Mehtap Algül

Mehtap Algül

Tara Tokel

Tara Tokel

Bengi Apak

Bengi Apak

Damla Kalaycık

Damla Kalaycık

Hatice Açıkgöz

Hatice Açıkgöz
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Esra Akpınar

Esra Akpınar

Sebile Ölmez

Sebile Ölmez

Görkem Karman

Görkem Karman

Burak Güngör

Burak Güngör

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık
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Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu

İrem Derici

İrem Derici

Mihre Mutlu

Mihre Mutlu

Serhat Şen

Serhat Şen

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven
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Sanem Bahçekapılı

Sanem Bahçekapılı

Hatice

Hatice

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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