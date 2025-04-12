Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic'e Ünlü İsimler ve Influencer Dünyasından Destekler Gecikmedi

Influencer dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, paylaşımları ve açıklamları ile konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

Danla Bilic geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından darp edilen Bilic ardından sosyal medyadan yüzünün halini paylaştı.

Danla Bilic'in yaşadıklarının ardından sosyal medyada ünlü isimler ve influencerlar destekte bulundu.