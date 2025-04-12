Eski Sevgilisi Tarafından Darp Edilen Danla Bilic'e Ünlü İsimler ve Influencer Dünyasından Destekler Gecikmedi
Influencer dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, paylaşımları ve açıklamları ile konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.
Danla Bilic geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada eski sevgilisi tarafından darp edildiğini açıkladı. Binicilik kulübünde tanıştığı Berk Çetin tarafından darp edilen Bilic ardından sosyal medyadan yüzünün halini paylaştı.
Danla Bilic'in yaşadıklarının ardından sosyal medyada ünlü isimler ve influencerlar destekte bulundu.
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Ünlü influencer Danla Bilic'in geçtiğimiz gün, gittiği binicilik kulübünde yaşadığı darp olayı kısa sürede gündemi sardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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