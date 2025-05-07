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Bu da Oldu: Rachel Araz'ın Domates Şeklindeki Çantasının Fiyatını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak!

Bu da Oldu: Rachel Araz'ın Domates Şeklindeki Çantasının Fiyatını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.05.2025 - 09:41

Türkiye'nin en çok bilinen influencerlarından biri olan Rachel Araz, sıra dışı moda anlayışı ve lüks yaşam tarzıyla sıkça gündeme geliyor. Sık sık tarzıyla dillere düşen Rachel Araz yine gündeme çantası ve etiket fiyatıyla düştü! Moda anlayışı, cesur kombinleri ve dikkat çeken aksesuar tercihleriyle konuşulan Rachel Araz, bu kez domates şeklindeki çantasıyla adından bahsettirdi.

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Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sıkça gündeme geliyor.

Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sıkça gündeme geliyor.

Son derece lüks bulunan yaşam tarzı, sarayı anımsatan evi ve ailesiyle adından bahsettiren Rachel Araz gündemde adını sıklıkla duyduğumuz influencerlardan biri. Geçtiğimiz aylarda, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda göbeğiyle dikkat çeken Rachel Araz'ın dördüncü kez hamile olduğu düşünülüyordu. Ancak Araz, yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sorununu nalatmış ve rahatsızlığıyla gündeme gelmişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Rachel Araz, sıra dışı moda tercihleriyle de tanınıyor. Özellikle ekmek ve pasta şeklindeki çantalarıyla dikkat çeken Araz, bu tarz seçimleriyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

Rachel Araz, sıra dışı moda tercihleriyle de tanınıyor. Özellikle ekmek ve pasta şeklindeki çantalarıyla dikkat çeken Araz, bu tarz seçimleriyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor.

2021 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Influencer' ödülünü alan Rachel Araz, törende giydiği kıyafetle sosyal medyada gündem olmuş, bazı kullanıcılar, kıyafetini 'hediye paketi'ne benzeterek eleştirilerde bulunmuştu.

Hal böyle olunca cesur moda anlayışı ve son derece sıra dışı bulunan seçimleriyle sık sık dillere düşen Rachel Araz'ın bu tutkusuna ayırdığı bütçe de ayrı olay oluyor.

Influencer dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, yüksek fiyatlı çanta koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Influencer dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, yüksek fiyatlı çanta koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Araz, sosyal medya hesabından, domates şeklindeki Leowe marka çantasıyla poz verdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, çantanın fiyatı duyanlarda ufak çaplı bir şok yarattı.

'Hormonlu domates' şeklinde tasarlanan çantanın değerinin ise 3 bin 450 dolar yani 152 bin 449 TL olduğu öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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