Bu da Oldu: Rachel Araz'ın Domates Şeklindeki Çantasının Fiyatını Görünce Sinirleriniz Zıplayacak!
Türkiye'nin en çok bilinen influencerlarından biri olan Rachel Araz, sıra dışı moda anlayışı ve lüks yaşam tarzıyla sıkça gündeme geliyor. Sık sık tarzıyla dillere düşen Rachel Araz yine gündeme çantası ve etiket fiyatıyla düştü! Moda anlayışı, cesur kombinleri ve dikkat çeken aksesuar tercihleriyle konuşulan Rachel Araz, bu kez domates şeklindeki çantasıyla adından bahsettirdi.
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Moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle ve yaşam tarzıyla sıkça gündeme geliyor.
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Rachel Araz, sıra dışı moda tercihleriyle de tanınıyor. Özellikle ekmek ve pasta şeklindeki çantalarıyla dikkat çeken Araz, bu tarz seçimleriyle sosyal medyada sıkça konuşuluyor.
Influencer dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, yüksek fiyatlı çanta koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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