Görenler Hamile Zannediyordu: 3 Çocuk Annesi Influencer Rachel Araz Göbek Sanıyordu, Gerçek Bambaşka Çıktı!

Oldukça şatafatlı bir hayat süren influencerlarımızdan biri olan Rachel Araz'a belki daha önce sosyal medyadan denk gelmişsinizdir. Kendisi yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dile düşen zaman zaman da lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Harcamalarıyla da konuştuğumuz isim ayrıca Sami Kirespi ile yaptığı evlilik ve çocuklarıyla da adından bahsettiriyor.

Geçtiğimiz sene şubat ayında üçünücü çocuğunu kucağına alan ismin yine hamile olduğu iddiaları sosyal medyayı sararken kendisi yaşadığı sağlık sorununu anlattı! Kimilerinin göbek kimilerinin de bebek sandığı şey bakın ne çıktı!