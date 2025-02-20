Görenler Hamile Zannediyordu: 3 Çocuk Annesi Influencer Rachel Araz Göbek Sanıyordu, Gerçek Bambaşka Çıktı!
Görenler Hamile Zannediyordu: 3 Çocuk Annesi Influencer Rachel Araz Göbek Sanıyordu, Gerçek Bambaşka Çıktı!
Oldukça şatafatlı bir hayat süren influencerlarımızdan biri olan Rachel Araz'a belki daha önce sosyal medyadan denk gelmişsinizdir. Kendisi yaptığı paylaşımlarla zaman zaman dile düşen zaman zaman da lüks yaşantısıyla dikkat çeken isimlerden biri. Harcamalarıyla da konuştuğumuz isim ayrıca Sami Kirespi ile yaptığı evlilik ve çocuklarıyla da adından bahsettiriyor.
Geçtiğimiz sene şubat ayında üçünücü çocuğunu kucağına alan ismin yine hamile olduğu iddiaları sosyal medyayı sararken kendisi yaşadığı sağlık sorununu anlattı! Kimilerinin göbek kimilerinin de bebek sandığı şey bakın ne çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İş insanı Sami Kiresepi ile mutlu bir evliliği olan, sosyal medya paylaşımlarıyla da adını duyduğumuz Rachel Araz'a ve zaman zaman eleştirilen paylaşımlarına belki denk gelmişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızları Galia, oğulları Lionel ve geçtiğimiz sene şubat ayında kucaklarına aldıkları Isabella ile ailelerini genişleten çiftimiz yaşadıkları malikaneden hallice evle de konuşuluyor.
Kendisini, ilginç moda tercihleriyle sık sık görmeye alıştık; saç aksesuarları ve çantaları konusunda da son derece farklı seçimler yapan isim her seferinde "yok artık!" dedirtiyor.
Çoğunlukla evindeki çalışanlarla, ilginç tazıyla ve çektiği iş birlikleriyle konuşmaya alıştığımız isim şimdi ise sağlık sorunuyla gündeme geldi.
Üçüncü çocuğun ardından paylaştığı pozlardaki göbek detayını fark edenler Araz'ı dördüncü çocuğuna hamile sanarken gerçek bambaşka çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 senesinde ilk defa annelik duygusunu tadan Araz bebek müjdesi yerine hastalığını açıklayarak duyanlara ufak çaplı bir şok yaşattı.
Hem kasığında hem de göbeğinde iki adet fıtık bulunduğu öğrenilen Rachel Araz "Ben de kendimi armut göbek zannediyordum." şeklinde konuştu.
"Ne zaman salopet giysem hamile sanıyorsunuz beni. Nur topu gibi fıtıkmış o göbeğimdeki şişlik." şeklinde konuşan isim takipçilerini bilgilendirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın