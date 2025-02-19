"Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Barıştı" İddiaları X Kullanıcılarının Ex'lerine Dönmesine Bahane Çıkarttı!
Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur. İlişkilerini tüm gözlerin önünde yaşayan üstüne bir de gıptayla bakılan çiftimizin dolu dizgin yaşadığı aşk her seferinde manşetlere konu oluyordu.
Haliyle evliliklerinden iki yıl sonra aldıkları boşanma kararıyla ikili görenleri şoke etmişti. O gün bugündür yaşanmamış ihtimaller, Merve Boluğur'un erkek çocuk hayalleri derken çiftimiz gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece ise Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ikilisinin barıştığı iddiaları sosyal medyaya damga vurdu! Bu iddiayı venüs retrosuna yoranlar mı dersiniz, eski sevgilisine dönmek için bahane olarak gösterenler mi... Gelin X'i resmen sallayan iddiaya gelen tepkilere birlikte bakalım!
İkonik kırmızı ruju, birbirinden olay açıklamaları ve aşk hayatıyla magazin gündemini bir an olsun yalnız bırakmayan Merve Boluğur'un adından sık sık bahsediyoruz.
Şu sıralar influencer karakterlerine giren Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.
Kendisinin bu kadar gündemde kalmasının ve paylaşımlarıyla dikkat çekmesinin nedeni ise geçmişte Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşk!
2015 yılında evlenip milyonların favorisi haline gelen, evlikliklerinin ikinci senesinde de beklenmedik bir şekilde boşanma kararı alan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.
Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'ı bir tartışma sonrası yakın arkadaşı Eser Yenenler'le beraber eve partiye çağırdıkları kadınlar yüzünden ihanetle suçladığı iddia edilmişti.
Nerden çıktığına pek de emin olmadığımız iddialar kısa sürede sosyal medyayı sardı! Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığı haberleri ortalıkta kol gezmeye başladı.
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