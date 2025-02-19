"Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Barıştı" İddiaları X Kullanıcılarının Ex'lerine Dönmesine Bahane Çıkarttı!

Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur. İlişkilerini tüm gözlerin önünde yaşayan üstüne bir de gıptayla bakılan çiftimizin dolu dizgin yaşadığı aşk her seferinde manşetlere konu oluyordu.

Haliyle evliliklerinden iki yıl sonra aldıkları boşanma kararıyla ikili görenleri şoke etmişti. O gün bugündür yaşanmamış ihtimaller, Merve Boluğur'un erkek çocuk hayalleri derken çiftimiz gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece ise Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ikilisinin barıştığı iddiaları sosyal medyaya damga vurdu! Bu iddiayı venüs retrosuna yoranlar mı dersiniz, eski sevgilisine dönmek için bahane olarak gösterenler mi... Gelin X'i resmen sallayan iddiaya gelen tepkilere birlikte bakalım!