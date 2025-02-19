onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Barıştı" İddiaları X Kullanıcılarının Ex'lerine Dönmesine Bahane Çıkarttı!

"Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur Barıştı" İddiaları X Kullanıcılarının Ex'lerine Dönmesine Bahane Çıkarttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2025 - 11:18

Magazinin belki de en olaylı çiftlerinden olan, aşkları bir döneme damga vurmuş Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç aşkını duymayan yoktur. İlişkilerini tüm gözlerin önünde yaşayan üstüne bir de gıptayla bakılan çiftimizin dolu dizgin yaşadığı aşk her seferinde manşetlere konu oluyordu.

Haliyle evliliklerinden iki yıl sonra aldıkları boşanma kararıyla ikili görenleri şoke etmişti. O gün bugündür yaşanmamış ihtimaller, Merve Boluğur'un erkek çocuk hayalleri derken çiftimiz gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gece ise Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ikilisinin barıştığı iddiaları sosyal medyaya damga vurdu! Bu iddiayı venüs retrosuna yoranlar mı dersiniz, eski sevgilisine dönmek için bahane olarak gösterenler mi... Gelin X'i resmen sallayan iddiaya gelen tepkilere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkonik kırmızı ruju, birbirinden olay açıklamaları ve aşk hayatıyla magazin gündemini bir an olsun yalnız bırakmayan Merve Boluğur'un adından sık sık bahsediyoruz.

İkonik kırmızı ruju, birbirinden olay açıklamaları ve aşk hayatıyla magazin gündemini bir an olsun yalnız bırakmayan Merve Boluğur'un adından sık sık bahsediyoruz.

Hayatımıza Acemi Cadı'daki Ayşegül rolüyle girmesinin ardından imaj değişikliklerine gitse de kırmızı rujudan bir an olsun vazgeçmeyen Merve Boluğur'u yakından takip ediyoruz.

Şu sıralar influencer karakterlerine giren Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Şu sıralar influencer karakterlerine giren Merve Boluğur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Kendisinin bu kadar gündemde kalmasının ve paylaşımlarıyla dikkat çekmesinin nedeni ise geçmişte Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşk!

Kendisinin bu kadar gündemde kalmasının ve paylaşımlarıyla dikkat çekmesinin nedeni ise geçmişte Murat Dalkılıç'la yaşadığı aşk!

2015 yılında evlenip milyonların favorisi haline gelen, evlikliklerinin ikinci senesinde de beklenmedik bir şekilde boşanma kararı alan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.

2015 yılında evlenip milyonların favorisi haline gelen, evlikliklerinin ikinci senesinde de beklenmedik bir şekilde boşanma kararı alan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç ihanet iddialarıyla sarsılmıştı.

Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'ı bir tartışma sonrası yakın arkadaşı Eser Yenenler'le beraber eve partiye çağırdıkları kadınlar yüzünden ihanetle suçladığı iddia edilmişti.

Merve Boluğur'un, Murat Dalkılıç'ı bir tartışma sonrası yakın arkadaşı Eser Yenenler'le beraber eve partiye çağırdıkları kadınlar yüzünden ihanetle suçladığı iddia edilmişti.

Haberlerin ardından Merve Boluğur'un paylaşımlarında ayrı bir anlam aranmaya başlanmış aşka küsen ismin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarında derin izler bırakmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nerden çıktığına pek de emin olmadığımız iddialar kısa sürede sosyal medyayı sardı! Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığı haberleri ortalıkta kol gezmeye başladı.

Nerden çıktığına pek de emin olmadığımız iddialar kısa sürede sosyal medyayı sardı! Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın barıştığı haberleri ortalıkta kol gezmeye başladı.

Tam bu noktada kimi X kullanıcısının retroya bağladığı kiminin de ex'ine yazmak için bahane olarak gördüğü bu iddialar sosyal medyayı resmen salladı!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın