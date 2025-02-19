"Bu Kızlar Gibi Değildim": Influencerlara Laf Atan Şeyma Subaşı’nın Eski Paylaşımları Gün Yüzüne Çıktı
"Bu Kızlar Gibi Değildim": Influencerlara Laf Atan Şeyma Subaşı’nın Eski Paylaşımları Gün Yüzüne Çıktı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7pufg...
Çoğu zaman abartılı bulunan yaşantısıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı her sözlüyle gündemde kalmayı sürdürüyor.
Apara'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Subaşı yine hayatına dair şok açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'dan tutun da geçmişte yaptığı paylaşımlara, hatta günümüz influencerlarına birçok konu hakkında konuşan Subaşı'nın 'Ben bu kızlar gibi değilidim' sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oldukça şatafatlı bir hayatı olduğuna yakından şahitlik ettiğimiz Subaşı'nın eski paylaşımları da tekrardan gün yüzüne çıktı.
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Günümüzün belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yıllardır sürdüren Şeyma Subaşı'nı yaptığı evlilikten bu yana attığı her adımla konuşur olduk.
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Sağlıklı yaşam, yoga ve seyahat dolu profili neredeyse yılın her günü yazı yaşarken kendisi farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman tepki çeken hamleleriyle de gündemde kalıyor.
Şimdilerde bekar bir anne olan Şeyma Subaşı geçmişte yaptığı evliliklerin ardından bulaştığı aşk iddialarıyla manşetlere yerleşiyor.
Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'yı son olarak İstanbul turuna çıkaran Şeyma Subaşı o paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.
Gelelim asıl konumuza... Başarısız evlilikleri, girişimleri ve tepki çeken açıklamaları derken Subaşı'nın hayatından eksik etmediği tek bir şey var o da sosyal medya!
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Apara'da yayınlanan Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu.
Fakat kendisinin en öne çıkan sözü günümüz influencerları hakkında yaptığı yorum oldu!
Yaşam stili ve elindeki olanaklar hakkında "Kapma yoktu, şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi." şeklinde konuşan isim sözleriyle tepki çekti.
Şatafatlı hayatını daha önce birçok kez sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın geçmiş paylaşımlarına yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.
"'Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru..."
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"Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullanan isim kısa sürede tepki çekti.
Gelin o anları bir de birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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