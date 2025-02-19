onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Bu Kızlar Gibi Değildim": Influencerlara Laf Atan Şeyma Subaşı’nın Eski Paylaşımları Gün Yüzüne Çıktı

"Bu Kızlar Gibi Değildim": Influencerlara Laf Atan Şeyma Subaşı’nın Eski Paylaşımları Gün Yüzüne Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.02.2025 - 09:09

Çoğu zaman abartılı bulunan yaşantısıyla adından bahsettiren Şeyma Subaşı her sözlüyle gündemde kalmayı sürdürüyor. 

Apara'da yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk olan Subaşı yine hayatına dair şok açıklamalarda bulundu. Kızı Melisa'dan tutun da geçmişte yaptığı paylaşımlara, hatta günümüz influencerlarına birçok konu hakkında konuşan Subaşı'nın 'Ben bu kızlar gibi değilidim' sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Oldukça şatafatlı bir hayatı olduğuna yakından şahitlik ettiğimiz Subaşı'nın eski paylaşımları da tekrardan gün yüzüne çıktı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=7pufg...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günümüzün belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yıllardır sürdüren Şeyma Subaşı'nı yaptığı evlilikten bu yana attığı her adımla konuşur olduk.

Günümüzün belki de en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı yıllardır sürdüren Şeyma Subaşı'nı yaptığı evlilikten bu yana attığı her adımla konuşur olduk.

Acun Ilıcalı ile evliliğinden olan kızı Melisa'yı kucağına alan Şeyma Subaşı'nın evliliğinin ardından başladığı sosyal medya kariyeri de yaptığı her paylaşım da hala daha dikkat çekmeye devam ediyor.

Sağlıklı yaşam, yoga ve seyahat dolu profili neredeyse yılın her günü yazı yaşarken kendisi farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman tepki çeken hamleleriyle de gündemde kalıyor.

Sağlıklı yaşam, yoga ve seyahat dolu profili neredeyse yılın her günü yazı yaşarken kendisi farklı ülkelerden yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman tepki çeken hamleleriyle de gündemde kalıyor.

Kendisinin aşk hayatını bir kenara koymak da ne mümkün!

Şimdilerde bekar bir anne olan Şeyma Subaşı geçmişte yaptığı evliliklerin ardından bulaştığı aşk iddialarıyla manşetlere yerleşiyor.

Şimdilerde bekar bir anne olan Şeyma Subaşı geçmişte yaptığı evliliklerin ardından bulaştığı aşk iddialarıyla manşetlere yerleşiyor.

Uzunca bir süredir aşka gönlünü kapatan Şeyma Subaşı Brezilyalı modelle yaşadığı aşkı da gözler önünde sürdürmeyi tercih ediyor.

Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'yı son olarak İstanbul turuna çıkaran Şeyma Subaşı o paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira'yı son olarak İstanbul turuna çıkaran Şeyma Subaşı o paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Galata'ya birlikte çıkan ikili ilk paylaşımlarıyla baya bir dikkat çekmişti:

Gelelim asıl konumuza... Başarısız evlilikleri, girişimleri ve tepki çeken açıklamaları derken Subaşı'nın hayatından eksik etmediği tek bir şey var o da sosyal medya!

Gelelim asıl konumuza... Başarısız evlilikleri, girişimleri ve tepki çeken açıklamaları derken Subaşı'nın hayatından eksik etmediği tek bir şey var o da sosyal medya!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apara'da yayınlanan Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Apara'da yayınlanan Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programının bu haftaki konuğu Şeyma Subaşı oldu.

Kızı Melisa'dan tutunda güzellik sektörüne adım atışı ve yeni markasına kadar birçok konuda konuşan Şeyma Subaşı'nın birçok sözü de haliyle olay oldu!

Fakat kendisinin en öne çıkan sözü günümüz influencerları hakkında yaptığı yorum oldu!

Fakat kendisinin en öne çıkan sözü günümüz influencerları hakkında yaptığı yorum oldu!

Geçmişte başlayan sosyal medya tutkusunu günümüzde de devam ettiren Subaşı'nın sözleri sosyal medyaya damga vurdu.

Yaşam stili ve elindeki olanaklar hakkında "Kapma yoktu, şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi." şeklinde konuşan isim sözleriyle tepki çekti.

Yaşam stili ve elindeki olanaklar hakkında "Kapma yoktu, şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi." şeklinde konuşan isim sözleriyle tepki çekti.

Şatafatlı hayatını daha önce birçok kez sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın geçmiş paylaşımlarına yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.

Şatafatlı hayatını daha önce birçok kez sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı'nın geçmiş paylaşımlarına yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı.

"'Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru..."

"'Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru..."
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullanan isim kısa sürede tepki çekti.

"Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullanan isim kısa sürede tepki çekti.

Gelin o anları bir de birlikte izleyelim:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın