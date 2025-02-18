Sarışın Olmaya Karar Verdi: Tarzıyla Yerden Yere Vurulan Sibel Can Bu Sefer de İmajını Değiştirdi!
Sarışın Olmaya Karar Verdi: Tarzıyla Yerden Yere Vurulan Sibel Can Bu Sefer de İmajını Değiştirdi!
Şu sıralar çizgileri dışına çıkarak kendisinden beklenmedik sahne kıyafetleriyle izleyici karşısında çıkan Sibel Can'ın dile düşen kombinlerine denk gelmişsinizdir. Sosyal medyaya neredeyse her sahnesi sonrası damga vuran şarkıcının kıyafetleri her cinsten şeye benzetiliyor!
Drama albümüyle yine müzik listelerini alt üst eden şarkıcı radikal imaj değişiklikleriyle adından bahsettirirken bu sefer de sıra saçlarına geldi! Yıllardır koyu ve doğal renkteki saçlarıyla görmeye alıştığımız Sibel Can bambaşka birine dönüştü. Gelin sarı saçlı Sibel Can'a birlikte bakalım!
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Pullu payetli kostümleriyle sahnelerde ve erkanlarda görmeye alıştığımız, sesiyle her seferinde içimizden bir şeyleri koparıp alan Sibel Can şu sıralar magazin manşetlerinden eksik olmuyor.
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Sebebi ise kendisinin bir hayli değişen tarzı! Görmeye alışık olduğumuz Sibel Can'dan çok başka biri olarak karşımıza çıkan şarkıcı son zamanlarda görenleri şoklara sokuyor.
Stilistini değiştirdiği nerden baksanız belli olan Sibel Can'ın her sahnesine giydiği kıyafet resmen damgasını vuruyor!
Uzun bir süredir siyahlara büründüğü kıyafetleriyle resmen sosyal medya kullanıcısının içini karartan assolistimize son olarak Malefiz ve Lady Gaga benzetmeleri yapılmıştı.
Yeni albümü Drama için birbirinden farklı tarzlarla bambaşka bir yönünü sevenlerine gösteren Sibel Can'ın tarzına tam alışıyoruz derken sıra bu sefer sıra saçlarına geldi!
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Saçlarını beyaza yakın bir sarıya boyatan Sibel Can resmen bambaşka biri oldu! İlk bakışta birbirinden farklı isimleri andıran şarkıcıya yorum yağdı!
Şarkıcının yeni stilini beğenen de oldu beğenmeyen de:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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