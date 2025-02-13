Elbiseleriyle Göz Kanatan Sibel Can Elindeki Tüm Uçuk Fikirler Bitince Lady Gaga Kartını Oynamaya Karar Verdi!
Elbiseleriyle Göz Kanatan Sibel Can Elindeki Tüm Uçuk Fikirler Bitince Lady Gaga Kartını Oynamaya Karar Verdi!
Aylardır pel pele giydiği göz kanatan kombinlerle gündemin tam göbeğine oturan Sibel Can, daha yeni 'fırında çipuraya' benzetilen sahne elbisesiyle goygoya kurban gitmişti.
14 Şubat'ta yeni albümü 'Drama'yı piyasaya sürecek olan Sibel Can, birkaç saat önce yeni albümü için çektirdiği bir fotoğrafını paylaştı.
Modacısının elindeki tüm dahiyane (!) kombin fikirlerini tüketen Sibel Can, bu sefer de Lady Gaga kartını oynamaya karar verdi... Yine ve yeniden dillere düşmeyi de başardı tabii. Gelin, bu gece hangi Sibel Can tarzını konuşuyoruz beraber görelim! 😂
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Ülkemizin en kıymetli seslerinden biri, assolist denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Sibel Can, son birkaç aydır kombinleriyle konuşuluyor biliyorsunuz.
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Senelerce Nur Yerlitaş'ın giydirdiği ve her seferinde sahneye daha şık çıkan Sibel Can aylardır hepsi bir öncekinden daha kötü elbiselerle sahne alıyor.
Birkaç saat önce 14 Şubat'ta piyasaya süreceği "Drama" albümü için çekilen fotoğraflarından bir yenisini paylaştı.
Elindeki tüm müthiş kombin fikirleri tükenen Sibel Can, bu sefer de Lady Gaga kartını oynamaya karar verdi...
Yine ve yeniden tarzıyla yerden yere vuruldu. Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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