Ayrılığın Acısını Gecelerde Atmaya Çalışan Mert Ramazan Demir İşin Erbabı Teoman'la Partiledi
Ayrılığın Acısını Gecelerde Atmaya Çalışan Mert Ramazan Demir İşin Erbabı Teoman'la Partiledi
Geçtiğimiz günlerde bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Afra Saraçoğlu'yla birbirini takipten çıkan ve beraberinde bilmem kaçıncı ayrılık dedikodularını getiren Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece bir etkinlikte görüntülendi.
Keyfi oldukça yerinde gözüken Mert Ramazan Demir, ayrılık acısını gecelerde atmaya karar verirken Teoman'la denk gelmek de tuzu biberi oldu!
Kendini Teoman'ın uzman kollarına temsil eden Mert Ramazan Demir felekten bir gece geçirdi 😂 Magazin tarihine de unutulmayacak bir poz bıraktılar!
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Yalı Çapkını setinde tanışıp birbirine vurulan, Mert Yazıcıoğlu'na hoşçakal diyerek yılın aşk üçgenine imza atan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkının gel giti bitmiyor biliyorsunuz.
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Özel hayatlarıyla ilgili asla konuşmayan çiftimiz, beraber görüntülendiğinde arada sırada saçtıkları gülücüklerle hayran kitlesini memnun etmeyi başarıyordu.
Ayrılık haberlerinden sonra sesi soluğu çıkmayan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz gece özel bir etkinlikte görüntülendi.
Aşk acısı yaşadığı şu günlerde işin erbabı Teoman'a denk gelmek de tuzu biberi oldu! İkili magazin tarihine hiç unutamayacak o pozu verirken, felekten de bir gece çaldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Mert zaten gay vibe veriyordu, Teoman abiye bakışı kanıtladı 😅