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Bu Sefer Ucuza Kaçıp Klibini Yapay Zekaya Yaptıran Demet Akalın'ın Ultra Robotik Halleri Dillere Fena Düştü!

Bu Sefer Ucuza Kaçıp Klibini Yapay Zekaya Yaptıran Demet Akalın'ın Ultra Robotik Halleri Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.02.2025 - 18:46

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka tarafından oluşturulmuş çöldeki bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, 14 Şubat'ta çıkacak yeni single'ı 'Affetmedim Kendimi'nin klibinin de yapay zeka ile yapıldığını duyurmuştu. 

Yapay zekayla oluşturulan klibin bir kesidi geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Yayınlandığı gibi de olay oldu! Oldukça kalitesiz gözüken klipte Demet Akalın'ın robotik halleri dikkat çekti. 

Demo ucuza kaçmak için mi, yoksa teknolojiye ayak uydurmak için mi yapay zekayı seçti bilemiyoruz ama sosyal medya kulanıcılarının diline fena düştü, orası kesin! 

Gelin, hem klibe hem de kimler ne demiş ona beraber bakalım.

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Demet Akalın senelerdir her birimize dev bir hizmet sunuyor aslında. Atarlı giderli, hepimizin diline pelesenk şarkılarıyla içimizdeki dolmuşluğu dışarı vurmamıza yardımcı oluyor. 😂

Demet Akalın senelerdir her birimize dev bir hizmet sunuyor aslında. Atarlı giderli, hepimizin diline pelesenk şarkılarıyla içimizdeki dolmuşluğu dışarı vurmamıza yardımcı oluyor. 😂

Kabul edin 'happy hour'larda, gece kulüplerinde ansızın çalan bol laf sokmalı Demet Akalın şarkılarının tadı başka, hiçbir şeyde yok. 🙈

Sadece şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve misillemeleriyle dikkatleri daima üzerine çeken Demet Akalın, özellikle son zamanlarda teknolojiye ayak uydurma çabasıyla gündeme geliyor.

Sadece şarkılarıyla değil, dobra açıklamaları ve misillemeleriyle dikkatleri daima üzerine çeken Demet Akalın, özellikle son zamanlarda teknolojiye ayak uydurma çabasıyla gündeme geliyor.

Yazım ve imla hatası denildiğinde akıllara gelen ilk isim olmayı başaran Demet Akalın, ne zaman bir tweet atsa veya Instagram gönderisi paylaşsa gözlerimiz kanıyor. Yine de vazgeçmiyor aktif olmaktan! Vazgeçmesin de zaten goygoyu çok keyifli oluyor doğruya doğru. 😂

Geçtiğimiz günlerde de bir yapay zeka denemesi olmuştu kendisinin, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde de bir yapay zeka denemesi olmuştu kendisinin, belki denk gelmişsinizdir.

14 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ı 'Affetmedim Kendimi'nin klibinin yapay zekayla oluşturulduğunu duyuran Akalın, klipten bir kare paylaşmıştı.

Kendisine biraz olsun benzemeyen yapay zeka fotoğrafına gelen yoruma da sert çıkmıştı hatta. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Akalın'ın Türk müzik dünyasında çok da gerekli olmayan bir ilke imza atarak yapay zekayla oluşturduğu klipten geçtiğimiz saatlerde bir kesit yayınlandı.

Akalın'ın Türk müzik dünyasında çok da gerekli olmayan bir ilke imza atarak yapay zekayla oluşturduğu klipten geçtiğimiz saatlerde bir kesit yayınlandı.

Keşke yayınlanmaz olaydı! Klibin yapay zekayla oluşturulduğu öğrenildiğinde kafada soru işaretleri belirmişti zaten; ama böylesini kimse beklemiyordu, sanıyoruz ki...

Keşke yayınlanmaz olaydı! Klibin yapay zekayla oluşturulduğu öğrenildiğinde kafada soru işaretleri belirmişti zaten; ama böylesini kimse beklemiyordu, sanıyoruz ki...
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Buyurun önce 'Affetmedim Kendimi'nin klibinden yayınlanan kesidi izleyelim!

Sonra da teknolojiye ayak uydurmak için mi ucuza kaçmak için mi bilinmez, yapay zekaya sarılan Demet Akalın'a gelen yorumları görelim... 😂

Sonra da teknolojiye ayak uydurmak için mi ucuza kaçmak için mi bilinmez, yapay zekaya sarılan Demet Akalın'a gelen yorumları görelim... 😂
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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