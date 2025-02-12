Umarım Annem Dinlemez'in Tuluğ Özlü'sünden Didem Soydan'la 14 Şubat'a Özel Yatak Pozları!
Umarım Annem Dinlemez'in Tuluğ Özlü'sünden Didem Soydan'la 14 Şubat'a Özel Yatak Pozları!
Umarım Annem Dinlemez podcast serisiyle müthiş bir başarı yakalayan Tuluğ Özlü beklenen haberi verdi! 2025'e girdiğimizden beri yeni bölümü yayınlanmayan Umarım Annem Dinlemez'in 14 Şubat'ta yeni bölümüyle döneceğini müjdeleyen Tuluğ Özlü, sürprizini Didem Soydan'la duyurdu.
Kusursuz fiziği ve güzelliğiyle daima adından söz ettiren Didem Soydan'ı konuk ettiği yeni bölüm için 14 Şubat'a özel yatak pozları veren Tuluğ Özlü koca bir heyecan yaratmayı başardı!💅
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Podcast'lere merakınız olsa da olmasa da Tuluğ Özlü'nün adını duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Kendisi ülkemizin en popüler podcast'lerinden birinin hem yaratıcısı hem de sunucusu!
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Spotify listelerine göre Türkiye'nin en popüler podcast'leri sıralamasında en üstlerde yer alan Umarım Annem Dinlemez'den bahsediyoruz tabii ki!
2025'e girdiğimizden beri yeni bölümü yayınlanmayan Umarım Annem Dinlemez'in bugün gündemimizde olmasının sebebi ise yeni yıldaki ilk konuğu: Didem Soydan!
Didem Soydan, kusursuz fiziğiyle verdiği her pozda olay yaratan, samimiyeti ve dobralığıyla daima dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor biliyorsunuz!
Sürpriz de bu muhteşem ikiliden geliyor! Yalnızlara şimdiden müjde olsun çünkü Tuluğ Özlü geçtiğimiz saatlerde Umarım Annem Dinlemez'in muhteşem dönüşünü aşağıda göreceğiniz pozlarla duyurdu.
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Dump'ta paylaştığı her bir poz ise beklendiği üzere resmen olay yarattı!
Sizler için o pozları şöyle bırakalım 👇
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Sonra da gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
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👇 Gerçekten de şahane gözüküyorsunuz, yeni bölümün tadından yenmeyeceğinden de hiç şüphemiz yok! 💅
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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