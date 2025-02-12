VJ Bülent Demediğini Bırakmadı: Zeytin Dalı Uzatan Aşk Sarhoşu İrem Derici'nin İçinden Adeta Bir Melek Çıktı!
VJ Bülent Demediğini Bırakmadı: Zeytin Dalı Uzatan Aşk Sarhoşu İrem Derici'nin İçinden Adeta Bir Melek Çıktı!
Zaman zaman İrem Derici'ye ağır yorumlarda bulunan bir dönemin efsane ismi VJ Bülent, yine İrem Derici'ye kuruldu.
Normal şartlarda dobra ve sert çıkışlarına alışık olduğumuz İrem Derici, ilk cevabında bir miktar isyan etse de VJ Bülent kendisine demediğini bırakmadıktan sonra içinden çıkan melek şaşırttı.
Birkaç gün önce Melih Kunukçu'yla aşkını ilan eden aşk sarhoşu İrem Derici'nin uzattığı zeytin dalı aşkın ne kadar yaradığını bir kez daha kanıtladı!
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Her biri hit olan şarkılarıyla olduğu kadar dobralığı ve çat çat yapıştırdığı cevaplarıyla da gündem olan İrem Derici, özel hayatıyla ve yaşadığı iniş çıkışlarla da konuşuluyor biliyorsunuz.
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Geçmiş geçmişte kalmalı o yüzden kendisini buraya dahil etmiyoruz ama birkaç ay önce Gökhan Fırat'ta beklediğini bulamayan Derici, her ayrılığında yaptığı gibi aşka tövbe etmişti.
Uzunca bir süre "Bekarlık sultanlıktır" modunda takıldıktan sonra, 7 Ekim'de Simge Sağın'ın dansçısı Melih Kunukçu'yla fotoğraf paylaştığında da bir heyecan yaratmıştı.
Bunca ay "Sadece arkadaşız aşk yok" demeyi tercih etti ama gözlerindeki ışıltıdan belliydi! Geçtiğimiz günlerde Melih Kunukçu'yla aşk yaşadığını Instagram hesabından bizzat duyurdu kendisi.
Geçtiğimiz saatlerde ise VJ Bülent'le atışması sosyal medyada damga vurdu. Her şey Derici'ye daha önce de birçok kez laf atan VJ Bülent'in yorumuyla başladı.
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İrem Derici'nin Lvbel C5'in şarkısı için "Bir daha da şarkı çıkarırsam ..." diyerek yaptığı yorumu aktaran haberin altına "Kur" yazan VJ Bülent'e İrem Derici'den jet hızıyla cevap geldi.
"Bu ne nefret" diyen İrem Derici önce her zamanki sertliğini koruyan bir çıkışta bulundu.
VJ Bülent vitesi iyice artırıp ağzına geleni söylediğinde ise hiç beklemediğimiz bir şekilde zeytin dalı uzattı kendisine! "Gel karşılıklı bir şeyler içelim" teklifinde bulunup önyargılarını kırmasını rica etti.
Aşk sarhoşu olduğu günlerdir belliydi de şu mesajın üstüne çok daha olay bir cevap beklerken zeytin dalı uzatan İrem Derici'nin içinden bir melek çıkıverdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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