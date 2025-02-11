Arkadaşının Doğum Gününde Peruk Takan Zeynep Bastık'ın İmaj Denemesi Tatları Büyük Kaçırdı!
Arkadaşının Doğum Gününde Peruk Takan Zeynep Bastık'ın İmaj Denemesi Tatları Büyük Kaçırdı!
Evinin koltuğunda söylediği akustik şarkılarla hayatımıza giren, zaman içerisinde de koca bir popstar olan Zeynep Bastık, son zamanlarda biricik aşkı Serkay Tütüncü'yle konuşuluyor biliyorsunuz.
En son sevgilisine düzenlediği doğum günü partisiyle dikkat çeken Bastık, bu sefer de Instagram hesabından paylaştığı hikayelerle gündeme oturdu.
'Pembe doğum günü' konseptine kızıl ve uzun bir perukla katılan Bastık'ın yeni imaj denemesi bir miktar tat kaçırdı...
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Yıllar önce koltuğuna oturup evinde, ilerleyen zamanlarda da mütevazı küçük stüdyosunda yaptığı cover'larla gönlümüzde taht kurmayı başaran Zeynep Bastık, zaman içerisinde resmen bir star oldu.
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Hem şarkı tarzı hem de moda anlayışı değişen Zeynep Bastık, çok daha dişil bir tarafını ortaya çıkararak masum, saf kız modundan sıyrıldı ve Türk pop müziği dünyasında fırtınalar estirmeye başladı!
Son zamanlarda da yeni aşkı, ünlü oyuncu Serkay Tütüncü'yle yaşadığı aşkla tüm dikkatleri üzerine çekti kendisi. Başta dudak dudağa yakalanmalarına rağmen "sadece arkadaşız, birbirimizi tanıyoruz" açıklamasında bulunan ikili, sonradan birbirine fena düştü.
Zeynep Bastık bu sefer de dün gece sosyal medya hesabından paylaştığı hikayelerle gündeme oturdu.
Yakın kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için evde düzenledikleri konsept partiye katılan Zeynep Bastık'ın peruğu gözlerden kaçmadı!
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"Pembe" konseptli partiye kızıl saç tercih eden Zeynep Bastık'ın uzun ve kızıl saçları görene küçük çaplı bir kalp krizi geçirtti!
Kısacık saçlarına ve şimdiki hali tavrına hayran olduğumuz Zeynep Bastık imaj denemesiyle kimseciklerden onay alamadı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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