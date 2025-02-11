4 Ay Önce Biriciği Eda Alanson'u Kaybeden Mazhar Alanson Kızının Vefatı Hakkında İlk Kez Konuştu
4 Ay Önce Biriciği Eda Alanson'u Kaybeden Mazhar Alanson Kızının Vefatı Hakkında İlk Kez Konuştu
4 ay önce kızını, yaklaşık 1.5 yıl önce de can dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, geçtiğimiz saatlerde Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu.
Kızının vefatıyla ilgili ilk kez konuşan Mazhar Alanson, cümlelerini toparlamakta zorlandı. Yaşadığı acıyı anlatmaya çalıştıktan sonra Ceyda Düvenci'den konuyu değiştirmesini rica etti.
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MFÖ 8 Temmuz 2023'te grubun Ö'sü kıymetli ve usta sanatçımız Özkan Uğur'a; Özkan'ına veda etti.
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Lenf kanserini yenen ancak tekrar kansere yakalanan usta sanatçı 1.5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetmiş, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Özkan Uğur'un ölümüyle derinden sarsılan Fuat Güner ve Mazhar Alanson bir süre sonra konserlerine buruk ve yarım bir şekilde devam etti.
Mazhar Alanson'un sınavının bitmediği ise 1.5 sene sonra anlaşıldı. Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te de evlat acısıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Biricik kızı Eda Alanson 50 yaşında aramızdan ayrıldı.
Geçtiğimiz saatlerde Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Mazhar Alanson, kızının vefatıyla ilgili de ilk kez konuştu...
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Cümlelerini toparlamakta zorlanan Mazhar Alanson,
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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