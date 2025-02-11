Ağzını Bozdu: Kendisine Benzemeyen Fotoğrafına Gelen "Bu Kim?" Yorumuna Demet Akalın'dan Sert Çıkış!

Atarlı giderli şarkılarıyla olduğu kadar, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardaki yazım hataları ve radikal açıklamalarıyla da gündem olan Demet Akalın 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' şarkısını geçtiğimiz dakikalarda duyurdu.

Şarkının klibinin yapay zekayla yapıldığını söyleyen Akalın bir de klip karesi paylaştı... Paylaştığı pozun altına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce küplere binen Demet Akalın yorumu yapan kullanıcıya sabah sabah epey sert çıktı!