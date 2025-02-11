Ağzını Bozdu: Kendisine Benzemeyen Fotoğrafına Gelen "Bu Kim?" Yorumuna Demet Akalın'dan Sert Çıkış!
Ağzını Bozdu: Kendisine Benzemeyen Fotoğrafına Gelen "Bu Kim?" Yorumuna Demet Akalın'dan Sert Çıkış!
Atarlı giderli şarkılarıyla olduğu kadar, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlardaki yazım hataları ve radikal açıklamalarıyla da gündem olan Demet Akalın 14 Şubat'ta çıkacak yeni şarkısı 'Affetmedim Kendimi' şarkısını geçtiğimiz dakikalarda duyurdu.
Şarkının klibinin yapay zekayla yapıldığını söyleyen Akalın bir de klip karesi paylaştı... Paylaştığı pozun altına gelen 'Fotoğraftaki kim?' yorumunu görünce küplere binen Demet Akalın yorumu yapan kullanıcıya sabah sabah epey sert çıktı!
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Hepsi birbirinden popüler, hepsi hit şarkılarıyla hepimizi kıvır kıvır oynatırken bir de ayar çektiren Demet Akalın, atarlı giderli şarkılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın başta yazım ve imla hatalarıyla gündem olurken son zamanlarda da geçirdiği değişim ve dönüşümle konuşuluyor.
Mutlaka fark etmişsinizdir, geçirdiği mide ameliyatından sonra epey kilo veren Demet Akalın şimdilerde çok daha iddialı kombinler seçiyor ve iddialı pozlar paylaşıyor.
Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Instagram hesabından birkaç saat önce aşağıdaki fotoğrafla yaptığı duyuru!
Güne yeni ve güzel haberlerle başlamışken bir kullanıcının "Fotoğraftaki kim?" yorumunu gördüğünde ise resmen küplere bindi!
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Bu sefer ağzını bozan Demet Akalın, sonradan pişman olup yorumu komple sildi fakat elbette magazinin radarından kaçamadı...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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