Annesinin Kopyası: Meryem Uzerli'nin Can Ateş'ten Doğan Kızı Lara'nın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Annesinin Kopyası: Meryem Uzerli'nin Can Ateş'ten Doğan Kızı Lara'nın Ne Kadar Büyüdüğüne İnanamayacaksınız!
Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisinde Rozali karakterinde izlediğimiz Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl devam ederken Can Ateş'le bir aşk yaşamaya başlamıştı.
Hamile kalan Uzerli, Can Ateş'le yaşadığı aşk da çalkantılı olunca tükenmişlik sendromuna girdiğini açıklamış, hem diziyi hem de ülkeyi terk etmişti.
Bu aşktan bir de kızı doğmuştu: Lara! Lara, geçtiğimiz saatlerde 11 yaşına girdi. Koca kız olan Lara'nın annesi Meryem Uzerli'ye benzerliği '41 kere maşallah' dedirtti.
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Muhteşem Yüzyıl başlı başına bir efsaneydi fakat dizinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli'nin dizinin bu kadar popüler olmasında oldukça büyük bir katkısı vardı.
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Güzelliği, doğallığı ve cana yakınlılığıyla tüm Türkiye'yi büyüleyen Meryem Uzerli'nin keyfi başlarda çok yerindeydi.
Hatta yeni bir aşka bile yelken açmıştı. İş insanı Can Ateş'le İstanbul gecelerinde sık sık görüntülenmeye başlayan Meryem Uzerli yeni bir ilişki içinde olduğunu da her zamanki sempatikliğiyle itiraf etmişti.
Ne yaşandıysa aşk hasarlı bitti. Meryem Uzerli, önce Can Ateş'ten sonra Muhteşem Yüzyıl'dan sonra da Türkiye'den ayrıldı.
Geçtiğimiz aylarda bir dijital platformda yayınlanan Ru dizisinde izlediğimiz Meryem Uzerli, şimdilerde ülkeye sağlam bir dönüş yapmış durumda. Şakir Paşa Ailesi'nde Rozali karakterine hayat veriyor.
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Geçtiğimiz saatlerde de kızının 11. yaşını evde samimi bir partiyle kutladı kendisi! Koskoca 11 yıl geçti...
Ve bal küpü Lara kocaman bir kız oldu!
Evin her bir köşesini kızı için özenle hazırlayan Meryem Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken detay ise Lara'nın annesine benzerliği oldu!
Can Ateş'ten hiçbir şey almamış gibi gözüken Lara'nın nasıl da mini Meryem olduğuna bir bakar mısınız? İyi ki doğdun Lara!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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