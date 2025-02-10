"Hiç İyi Değilim" Dedi: Dilan Polat Eşi Engin Polat'a Attığı Tuhaf Mesajları Paylaştığı Gibi Sildi!
"Hiç İyi Değilim" Dedi: Dilan Polat Eşi Engin Polat'a Attığı Tuhaf Mesajları Paylaştığı Gibi Sildi!
Birkaç ay önce tutuksuz yargılanmalarına karar verilen Dilan ve Engin Polat cezaevinden çıktıktan sonra bir süre sosyal medyadan uzak kalsa da tam gaz geri döndüler.
Aynı eskisi gibi günde 60-70 hikaye atmaya başlayan Dilan Polat, hayatının her bir detayını takipçileriyle paylaşırken, attığı her adımla göze batıp dikkat çekti.
Geçtiğimiz saatlerde Kapadokya tatilinden süslü püslü fotoğraflarını paylaşan Dilan Polat, bu sefer de hikayesinde paylaştığı mesajlarla gündem oldu. Engin Polat'a oldukça tuhaf mesajlar atan Dilan Polat, hikayesini jet hızıyla sildi.
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın cezaevindeki süreci geçtiğimiz aylarda sona erdi.
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Sosyal medyadan uzak kalacağını söyleyen ve eşi Engin'den de bu şekilde talimat alan Dilan Polat'ın dönüşü beklenildiği üzere fazla hızlı oldu.
Çıktıktan birkaç gün sonra tıpkı eskisi gibi günde 60-70 hikaye paylaşmaya başlayan Dilan Polat, sabahın ilk ışıklarından gecenin körüne kadar telefonunu elinden bırakmadan dolaşmaya geri döndü.
Zaman zaman Engin Polat'la aralarının iyi olmadığı, boşanacakları yönünde iddialar ortaya atıldı. Zaman zaman da kameraların önünde atıştılar fakat geçtiğimiz haftalarda üçüncü bebek için tüp bebek tedavisine başlamaya karar vermişlerdi.
Keyifleri gayet yerinde olan çift, geçtiğimiz gün de Kapadokya tatiline çıktı. Kapadokya'da süslü püslü fotoğraflar çekilen Dilan Polat önce o pozları paylaştı.
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Fotoğraf çekiminden sonra paylaştığı hikaye ise kafa karıştırdı. Eşi Engin Polat'a attığı tuhaf mesajların ekran görüntüsünü hikayesinde paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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