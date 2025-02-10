Tuğçe Tayfur'dan Abisi Timur'un Babası Ferdi Tayfur'a Attığı Hakaret İçerikli Mesajlar Hakkında İlk Açıklama!

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde açıklanmış, açıklandığı gibi de olay olmuştu. Her çocuğuna 600 milyon TL kalacağı ve toplamda 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddia edilen Tayfur'un 11 kişiye ve üç vakıfa bölüştürülen mirasına küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt dahil edilmemişti.

Tuğçe Tayfur'un isyanından sonra abisi Timur'un babası hayattayken attığı hakaret içerikli mesajlar ise kafa karıştırmıştı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanarak 'böbreğimi geri ver şe***siz' gibi çirkin ifadeler içeren mesajlar hakkında ilk kez konuştu.