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Tuğçe Tayfur'dan Abisi Timur'un Babası Ferdi Tayfur'a Attığı Hakaret İçerikli Mesajlar Hakkında İlk Açıklama!

Tuğçe Tayfur'dan Abisi Timur'un Babası Ferdi Tayfur'a Attığı Hakaret İçerikli Mesajlar Hakkında İlk Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.02.2025 - 14:05

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde açıklanmış, açıklandığı gibi de olay olmuştu. Her çocuğuna 600 milyon TL kalacağı ve toplamda 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddia edilen Tayfur'un 11 kişiye ve üç vakıfa bölüştürülen mirasına küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt dahil edilmemişti. 

Tuğçe Tayfur'un isyanından sonra abisi Timur'un babası hayattayken attığı hakaret içerikli mesajlar ise kafa karıştırmıştı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanarak 'böbreğimi geri ver şe***siz' gibi çirkin ifadeler içeren mesajlar hakkında ilk kez konuştu.

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2 Ocak'ta hayatını kaybeden, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde yeğenleri tarafından açıklanan vasiyeti büyük tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde yeğenleri tarafından açıklanan vasiyeti büyük tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.

Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un mal varlığını 11 kişi arasında bölüştürürken bir kısmını da üç farklı vakıfa; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenilmişti.

Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un mal varlığını 11 kişi arasında bölüştürürken bir kısmını da üç farklı vakıfa; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenilmişti.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve 15 yıl sonra kabul edip göz ameliyatını yaptırdığı, kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'un mirasa dahil edilmediği ortaya çıkınca Tuğçe Tayfur yaşananlara isyan etmiş, abisini de yanına alarak 'Siz babamın adını ağzınıza almayın' açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ailede büyük bir kaos yaşanırken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan mesajlar ise ortalığı iyice karıştırmıştı. Timur Turanbayburt'un babası hayattayken "Böbreğimi geri ver şe****siz" cümlelerinin geçtiği hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Ailede büyük bir kaos yaşanırken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan mesajlar ise ortalığı iyice karıştırmıştı. Timur Turanbayburt'un babası hayattayken "Böbreğimi geri ver şe****siz" cümlelerinin geçtiği hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.

Kaçıranlar için o mesajların detayından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur, abisinin çirkin mesajları hakkında ilk kez konuştu.

Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur, abisinin çirkin mesajları hakkında ilk kez konuştu.

"Abimle ilgili çıkan tüm haberlere abim o kadar o kadar üzüldü ki size anlatamam. Onu teselli etmeye çalışıyoruz. "Bu mesajlar nedir?" diye kendini yerden yere atıyor. Ben açıklamamı yapacağım, susmamın bir sebebi vardı demek ki susmamam lazımmış dedi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu" açıklamasında bulunan Tuğçe Tayfur sözlerine;

"Abimle ilgili çıkan tüm haberlere abim o kadar o kadar üzüldü ki size anlatamam. Onu teselli etmeye çalışıyoruz. "Bu mesajlar nedir?" diye kendini yerden yere atıyor. Ben açıklamamı yapacağım, susmamın bir sebebi vardı demek ki susmamam lazımmış dedi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu" açıklamasında bulunan Tuğçe Tayfur sözlerine;

'Bu mesajları abim atmadı. O bile yeni öğrendi, ben zaten diyor sosyal medya kullanmayı bilmiyorum. Abimin biliyorsunuz bir gözü rahatsız küçükken geçirdiği bir kazadan ötürü. Birilerinin yazması gerekiyor bunları. Mümkün değil böyle bir şey. Babamın inanın kemikleri sızlıyordur. Sürekli böyle iftirayla uğraşıyoruz, birden bir yerden haber çıkıyor. Nereden çıkıyor bilmiyoruz bizde' dedi.

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Ece Erken'in "Abin sana hiç 'Tuğçe keşke böbreğimi vermeseydim' dedi mi? Sonradan araları bozuldu mu?" sorusuna ise, "Hayır ben onun yanındayım" cevabını verdi.

Ece Erken'in "Abin sana hiç 'Tuğçe keşke böbreğimi vermeseydim' dedi mi? Sonradan araları bozuldu mu?" sorusuna ise, "Hayır ben onun yanındayım" cevabını verdi.

'Babamın daha 40'ı bile çıkmadan böyle şeylerin içinde olmaktan çok utanıyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Ben kardeşim Taha'nın haklarını da koruyorum. Çünkü mirastan Taha'ya sadece bir villa kalmış. Kelimelerimi dikkatle seçmek istiyorum ama çok üzgünüm ki soğuk algınlığı diye yatırılan hastaneden babamın cenazesini aldık. Ama bunları konuşmayalım' diye de ekledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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