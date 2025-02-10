Tuğçe Tayfur'dan Abisi Timur'un Babası Ferdi Tayfur'a Attığı Hakaret İçerikli Mesajlar Hakkında İlk Açıklama!
2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un vasiyeti geçtiğimiz günlerde açıklanmış, açıklandığı gibi de olay olmuştu. Her çocuğuna 600 milyon TL kalacağı ve toplamda 3 milyar TL'lik bir serveti olduğu iddia edilen Tayfur'un 11 kişiye ve üç vakıfa bölüştürülen mirasına küs ayrıldığı kızı Tuğçe Tayfur ve kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt dahil edilmemişti.
Tuğçe Tayfur'un isyanından sonra abisi Timur'un babası hayattayken attığı hakaret içerikli mesajlar ise kafa karıştırmıştı. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz saatlerde TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanarak 'böbreğimi geri ver şe***siz' gibi çirkin ifadeler içeren mesajlar hakkında ilk kez konuştu.
2 Ocak'ta hayatını kaybeden, arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un geçtiğimiz günlerde yeğenleri tarafından açıklanan vasiyeti büyük tartışma yaratmıştı hatırlarsanız.
Her bir çocuğuna 600 milyon TL kalacağı iddia edilen Ferdi Tayfur'un mal varlığını 11 kişi arasında bölüştürürken bir kısmını da üç farklı vakıfa; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı öğrenilmişti.
Ailede büyük bir kaos yaşanırken, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan mesajlar ise ortalığı iyice karıştırmıştı. Timur Turanbayburt'un babası hayattayken "Böbreğimi geri ver şe****siz" cümlelerinin geçtiği hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz saatlerde TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının canlı yayınına bağlanan Tuğçe Tayfur, abisinin çirkin mesajları hakkında ilk kez konuştu.
"Abimle ilgili çıkan tüm haberlere abim o kadar o kadar üzüldü ki size anlatamam. Onu teselli etmeye çalışıyoruz. "Bu mesajlar nedir?" diye kendini yerden yere atıyor. Ben açıklamamı yapacağım, susmamın bir sebebi vardı demek ki susmamam lazımmış dedi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu" açıklamasında bulunan Tuğçe Tayfur sözlerine;
Ece Erken'in "Abin sana hiç 'Tuğçe keşke böbreğimi vermeseydim' dedi mi? Sonradan araları bozuldu mu?" sorusuna ise, "Hayır ben onun yanındayım" cevabını verdi.
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