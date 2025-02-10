Menajerlik Şirketiyle Mahkemelik Olan Murat Boz "Sırrı İfşa" Davasını Kaybetti
Menajerlik Şirketiyle Mahkemelik Olan Murat Boz "Sırrı İfşa" Davasını Kaybetti
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan şarkıcı Murat Boz, bu sefer bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu.
Birkaç ay önce kendisine sözleşme ihlali ve 'sırrı ifşa' iddiasıyla dava açan eski menajerlik şirketi Stardium Müzik mahkeme tarafından haklı bulundu.
Boz'un binlerce lira tazminat ödemesine karar verildi.
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Yıllardır hayatımızda olan Murat Boz sadece şarkıları ve sahneleriyle konuştuğumuz bir isim değil biliyorsunuz.
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Kendine has tarzı, kombinleri ve özel hayatıyla da sık sık gündem olan Murat Boz, bu sefer de mahkemelik olduğu eski menajerlik şirketine karşı kaybettiği davayla gündemde.
Belki duymuş veya denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz aylarda Murat Boz'un eski menajerlik şirketi Stardium Müzik ünlü şarkıcıya "sırrı ifşa" davası açmıştı.
Murat Boz'un Stardium Müzik ile menajerlik sözleşmesi imzaladıktan sonra yeni albüm çalışması için sözleşme hükümlerine aykırı davranarak başka şirketlerle görüştüğü iddia edilmişti.
Ünlü şarkıcı bu sabaha tazminat şokuyla uyandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Boz’un sözleşmeye aykırı davrandığına hükmetti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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