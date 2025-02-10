Engin Polat'ın Dolandırıcılıktan Beraatına Tepki Gösteren Ayşe Arman'a Dilan Polat'tan "Siz Şişirdiniz" Cevabı
Engin Polat'ın Dolandırıcılıktan Beraatına Tepki Gösteren Ayşe Arman'a Dilan Polat'tan "Siz Şişirdiniz" Cevabı
Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan birkaç ay önce de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Dilan ve Engin Polat'ın dönüşü muhteşem(!) olmuştu biliyorsunuz.
Cezaevinden çıkar çıkmaz sosyal medya paylaşımlarına eskisinden de daha aktif olacak şekilde devam eden ikilinin davaları hakkında geçtiğimiz günlerde bir gelişme yaşanmıştı. Dolandırıcılık suçundan beraat eden Engin Polat'ın suçsuz bulunmasına gazeteci Ayşe Arman'dan tepki geldi.
Yerinde duramayan Dilan Polat, koşarak Ayşe Arman'ın gönderisinin altına yorum bıraktı...
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat geçtiğimiz ağustosta, Engin Polat ise geçtiğimiz eylül ayında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olmuştu hatırlarsanız.
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Cezaevi süreci bittikten sonra paylaşımlarına hiç hız kesmeden devam eden ikili, yaptıkları her hareketle yine ve yeniden göze batmayı başardı. Hemen hemen her gün haklarında yeni bir kaos konuşulurken, geçtiğimiz günlerde bir de beraat kararı gelmişti.
Engin Polat'ın beraat duyurusuna ülkede şu anda görülen diğer akıl almaz dava örnekleriyle cevap veren Ayşe Arman, Engin Polat'ın gülleri yaktığı fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
"Engin Polat gibiler tertemiz olurken; ifade-gözaltı ve tutuklamalar furyası, hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer vermişti.
Arman'ın yorumunu gören Dilan Polat her zamanki gibi kendini tutamadı. Ayşe Arman'ın gönderisinin altına koşarak giden Dilan Polat, "Sizin gibi gazeteciler kaleme alıp şişirdiği için ifadeye çağırılmadık, tutuklandık biz" çıkışında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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