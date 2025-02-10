Burun Estetiğinden Önce Kendi Yüzünü 3D Maskelere Döktüren Damla Altun'un Tuhaf Uygulaması Dillere Fena Düştü!
Burun Estetiğinden Önce Kendi Yüzünü 3D Maskelere Döktüren Damla Altun'un Tuhaf Uygulaması Dillere Fena Düştü!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan, yaklaşık 800 bin takipçiyle hatırı sayılır bir kitleye de hitap eden Damla Altun, burun estetiği öncesi yaptırdığı tuhaf uygulamayla dikkat çekti.
Yüzünü 3D maskelere döktüren Altun, yeni burnunun nasıl duracağını önden görmek için fazla temkinli davranınca sosyal medya kullanıcılarının radarına fena takıldı!
Gelin, bu eşi benzeri görülmemiş uygulama nasıl dillere düşmüş beraber inceleyelim!
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Uzun yıllardır hayatımızda olan, "influencer" denildiğinde de akla gelen ilk isimlerden biri olan Damla Altun, sektöre girişini YouTube'a çektiği makyaj videolarıyla yapmıştı hatırlarsanız.
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Instagram'da 800 bine yakın takipçisi olan Altun, kısa süre içerisinde özle hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken, kimi zaman da gereksiz harcamaları ve abartılarıyla göze batan isimlerden biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde ise burun estetiği yaptırmaya karar verdikten sonra işini garantiye almak için yaptırdığı uygulamayla dillere düştü kendisi...
Yeni burnunun nasıl gözükeceğini anlamak ve doğru seçimi yapabilmek için yüzünü 3D maskelere döktürdü!
Doktorla yaptığı istişareyi de paylaştı. "Before&After" olarak adlandırdığı uygulamayı takipçilerine sundu.
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Yeni burnunu görmek henüz nasip olmadı fakat Game of Thrones dizisindeki maske sahnesini hatırlatan uygulama sosyal medya kullanıcılarının radarından kaçamadı... Gelin, kimler ne demiş beraber görelim! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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