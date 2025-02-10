Belini İnceltmek İçin Kaburgalarını Aldıran TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Estetiklerini Tek Tek Açıkladı!
Belini İnceltmek İçin Kaburgalarını Aldıran TikTok Fenomeni Pınar Özkurteller Estetiklerini Tek Tek Açıkladı!
Kuaförüm Sensin yarışmasıyla öne çıkan sonrasında da kendine hatırı sayılır bir kitle elde ederek 'TikTok ünlüsü' haline gelen Pınar Özkurtteller, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.
TikTok'ta dikkat çekmesinin sebebi estetik operasyonları olan Özkurtelleri kaç kez cerrahi operasyon geçirdiğini açıkladı ve estetiklerini tek tek sıraladı.
Gelin, beraber bakalım.
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Bir dönemin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin'e yarışmacı olarak katılan Pınar Özkurteller, daha o zamanlar estetikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı.
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Estetiğin dozu giderek arttı, hayatımıza TikTok girdiğinde ise bir TikTok fenomeni olarak izlenmeye başladı kendisi.
Daha önce katıldığı bir programda totalde 85 tane estetik işlem yaptırdığını itiraf eden Pınar Özkurteller, geçtiğimiz günlerde de Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına konuk oldu.
Kendisini "Türkiye'nin Barbie'si" ilan eden Özkurteller, estetiklerinin kendisine az geldiğini söyledi ve hangi işlemleri yaptırdığını sıraladı.
"5 kere burnumu yaptırdım, 5-6 kere şakak germe yaptırdım, kaburga aldırıp belimi incelttim, göğüs silikonu yaptırdım, vücuttan 360 derece yağ aldırdım, BBL'le vücut şekillendirme yaptırdım, botoks ve dolgular..." diyerek kendini açıklayan Özkurteller, Armağan Çağlayan sözünü keserek sorduğu "Kaç kere cerrahi operasyon yaptırdınız?" sorusuna ise "40-45 defa narkoz ve cerrahi işleme girmişimdir" yanıtını verdi.
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İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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Hastalık işte.
bu kaburga aldırma işlemi bel inceltme için değil de başka bi şey için diye biliyorduk. 🤣
Eminem yüzünden hep bunlar 😅😅