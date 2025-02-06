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Gupse Özay, Kendisini "Şakasına" Yerin Dibine Sokan "Dostu" Melikşah Altuntaş Hakkında Konuştu!

Gupse Özay, Kendisini "Şakasına" Yerin Dibine Sokan "Dostu" Melikşah Altuntaş Hakkında Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.02.2025 - 22:53

Geçtiğimiz günlerde BÜRO isimli yeni YouTube programına Gupse Özay hakkında enteresan açıklamalarda bulunan Melikşah Altuntaş'ın ciddi olup olmadığı, ironi yapıp yapmadığı bir türlü anlaşılamamıştı. 

İlk 'şakaydı' açıklaması Özay'ın eşi Barış Arduç'tan geçmişti. 

Birkaç saat önce Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülenen Gupse Özay da konuya dair ilk açıklamasını yaptı! Gelin, neler demiş beraber görelim.

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Bartu Küçükçağlayan ile beraber Mücbir Sebepler canlı yayınlarıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı BÜRO programıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Bartu Küçükçağlayan ile beraber Mücbir Sebepler canlı yayınlarıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı BÜRO programıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Belki denk gelen olmuştur, BÜRO'nun konseptinde ünlü dostlarını yermek var desek yalan olmaz. Geçtiğimiz haftalarda da yakın dostu olarak bildiğimiz Gupse Özay hakkında kurduğu cümlelerle kafa karıştırmıştı Altuntaş...

Belki denk gelen olmuştur, BÜRO'nun konseptinde ünlü dostlarını yermek var desek yalan olmaz. Geçtiğimiz haftalarda da yakın dostu olarak bildiğimiz Gupse Özay hakkında kurduğu cümlelerle kafa karıştırmıştı Altuntaş...

İroni mi ciddi mi olduğunu anlamamıştık, sonucu da "ironi yapıyor kesin"e bağlamıştık ama yine de tuhaf gelmişti açıklamaları.

İroni mi ciddi mi olduğunu anlamamıştık, sonucu da "ironi yapıyor kesin"e bağlamıştık ama yine de tuhaf gelmişti açıklamaları.

Altuntaş, 'Gupse Özay'ı niye yazıp duruyorsunuz? Bu bayanın filmi mi var? Bu filmi olduğunda ortaya çıkar, şöyle bir gezer bütün kanalları, s*ktir olur gider. Buna güvenmeyin, güvenilir bir ünlü değildir Gupse Özay. Bu filmi varsa, cebinden bir 150-200 tırtıklarsa gelir bu programa ben size söyleyeyim. Yani boş yazmayın bu bayanı, boş yazmayın!' demişti.

Kaçıranlar için o anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Olay olan video kesidinin ardından ilk açıklama Barış Arduç'tan gelmişti. Arduç, biricik eşi ve Melikşah'ın yakın arkadaş olduklarını ve meselenin yanlış yorumlandığını dile getirmişti. Birkaç saat önce de Gupse Özay konuya dair ilk kez konuştu.

Olay olan video kesidinin ardından ilk açıklama Barış Arduç'tan gelmişti. Arduç, biricik eşi ve Melikşah'ın yakın arkadaş olduklarını ve meselenin yanlış yorumlandığını dile getirmişti. Birkaç saat önce de Gupse Özay konuya dair ilk kez konuştu.

Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülenen Gupse Özay, "Yok ya Melikşah şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha para alıyorum programlardan" diyerek durumu tiye aldı.

Gazete Magazin muhabiri Umut Ünver tarafından görüntülenen Gupse Özay, "Yok ya Melikşah şaka yapmış. Bir de az söylemiş ben daha para alıyorum programlardan" diyerek durumu tiye aldı.

'Yok olur mu öyle şey aşk olsun! Melikşah benim çok yakın arkadaşım. çok seviyorum onu. Dalgasını da geçtim baya, ağzına geleni söylemişsin millet gerçek sanmış diye. Sus evet ya diyerek güldük yani bir şey olmadı' diye de ekledi.

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İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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